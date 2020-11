'Gre za nedopustne posege v pravice državljanov'

Potem ko so včeraj organizatorji in aktivisti, skupaj s poslanci Levice in SD, v DZ vložili več kot 28.000 podpisovza začetek referendumskih postopkov glede zakona o investicijah v vojsko, naj bi danes na izredni seji DZ obravnavali sklep, ki ga je vlada predlagala v DZ, in sicer, da referendum ni mogoč.