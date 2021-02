'Gre za plod neresničnih navedb poslanca Polnarja'

Erjavec je danes sporočil, da ga lahko Policija o tej zadevi, ki je plod neresničnih navedb poslanca Polnarja, kar zasliši. "Vem in to bodo lahko potrdili tudi moji kolegi poslanci stranke Desus ki so bili prisotni na sestankih, na katere se sklicuje Polnar, da nisem govoril o ničemer zaupnem, kar ne bi bilo izdatno izpisano v vrsti novinarskih člankov iz tistega časa. Skrbi pa me takšna praksa prostodušne politične zlorabe položaja, saj minister za notranje zadeve, skupaj z njegovim predsednikom vlade pozivata policijo, da selektivno ukrepa na podlagi neresničnih navedb in na podlagi njunih strankarskih interesov. Danes se nam direktno pred očmi dogaja poskus preoblikovanja policije v politično orodje, slovenska država pa postaja vse bolj ugrabljena za namen zastraševanja in kaznovanja vseh tistih, ki jih ovirajo in se legitimno upiramo vzpostavitvi avtoritarne in neevropske politične ureditve, v kateri med drugim veliki vodja in policijski minister samovoljno odločata, koga mora policija obravnavati. Žalostna resnica po 30 letih samostojne Slovenije. Zato verjamem, da bodo poslanci državnega zbora ustavili to zavržno početje in nadaljnje drsenje Slovenije v nečastni klub držav demokratičnega deficita," je povedal.

In za kaj sploh gre? V ponedeljek je v DZ poslanec Polnar razkril vsebino pogovora med Erjavcem in poslanci stranke Desus, ki se je odvijal decembra. Erjavec naj bi od poslancev zahteval, da stranka izstopi iz koalicije, saj naj bi skupaj z opozicijskimi strankami vložili konstruktivno nezaupnico, ki naj bi jo gradili na podlagi revizijskega poročila računskega sodišča v zvezi s pravilnostjo in smotrnostjo nabav medicinske in zaščitne opreme, ki so potekale marca in aprila lani. Erjavec naj bi tudi povedal, kaj piše v poročilu, čeprav je bilo takrat še tajno, povedal pa naj bi jim tudi, da bo poročilo objavljeno v roku desetih ali štirinajstih dni.

In medtem ko se mora predsednik računskega sodišča zagovarjati tako zaradi ravnanj pri sprejemanju revizijskega poročila o nabavi zaščitne opreme kot dodatnih zaslužkov v Svetovni nogometni zvezi, pa se je Necenzurirano.sidanes obregnilo še ob podpredsednika računskega sodišča Jorga Kristijana Petroviča. Slednji naj bi s fiktivno prijavo stalnega prebivališča v Ljubljani, čeprav naj bi že več let živel v Komendi, hčerki omogočil, da je od MOL prejela štipendijo za nadarjene dijake in študente.