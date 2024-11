Štiri dni delali po 18 ur, brez počitka in dnevnic

Če pogledamo podrobneje – varnostnik z 72 urami v tednu dni je kar štiri dni zaporedoma, šlo naj bi za službeno pot v tujini, delal od šestih zjutraj do polnoči oziroma 18 ur vsak dan. Vmes pa ni imel zagotovljenega počitka najmanj enajstih ur, ugotavlja inšpektorat. In ni edini, kar šest od sedmih zaposlenih, ki jih je inšpektorat v nadzoru obravnaval, med koncem dela v enem dnevu in začetkom dela v prihodnjem dnevu ni imelo vsaj 11 ur premora. "Zmanjšanje števila ur počitka pomeni tveganje tako za policista varnostnika kot za varovano osebo. Zato zahtevamo, da se prilagodi organizacija dela, zahtevamo, da se zagotovi večje število varnostnikov," vztraja Huselja.

Konkretno – eden od zaposlenih je v enem tednu, od 3. do 9. junija, opravil 75 ur dela, drugi je v tednu od 24. do 30. 6. oddelal 72 ur, tretji pa v istem tednu 65 ur. Oziroma 19, 16 in 9 ur preveč – po zakonu delovni čas namreč ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Ker postopki uradno niso zaključeni, ugotovitev na Inšpektoratu sicer ne komentirajo, smo pa zapisnik pridobili neuradno.

Izredni inšpekcijski nadzor Inšpektorata za delo konec avgusta na Centru za varovanje in zaščito oziroma oddelku za osebno varovanje, kjer so za sedem naključno izbranih delavcev preverjali, koliko ur so oddelali v mesecu juniju, "so ugotovljene dejansko po našem mnenju hude nepravilnosti," pojasnjuje predsednik Sindikata policistov Slovenije Adil Huselja .

Ko govorimo o varovanju funkcionarjev, sploh v luči nedavnih dogodkov po svetu, namreč prostora za napake ni, opozarja Huselja. "To, da v naši državi doslej še ni bilo kakšnega incidenta, ki bi bil resnejši, kot je bil v drugih državah, ni samoumevno. To je samo dokaz, da naša služba, naša policija opravlja delo strokovno in učinkovito. In temu je treba potem tudi zagotoviti pogoje dela. Ne moremo si pa privoščiti, da bodo policisti varnostniki spali tri ure."

A tisti zaposleni, ki so na preobremenjenost opozorili, so bili, pravi Huselja, deležni pritiskov. "Češ, če ti kaj ne paše, pa pojdi drugam. Ali pa, premestili te bomo na policijsko postajo. To se nam zdi sploh nesprejemljivo. Smo zelo razočarani in jezni, da se zdaj na tiste uslužbence izvaja pritisk in lahko rečem, da tudi določena oblika mobinga in šikaniranja."

Da zavračajo očitke o šikaniranju zaposlenih, odgovarjajo na Policiji, saj da predloge, mnenja in opozorila zaposlenih obravnavajo resno. In še, da bodo ugotovitve v inšpekcijskem nadzoru upoštevali in uredili delovni čas, ki bo skladen z naravo dela CVZ in veljavnimi zakonskimi zahtevami. Da pa sta prav narava in način dela glavni razlog za odstopanja od delovnopravne zakonodaje, saj da se varovanje teh oseb izvaja doma in v tujini ter zajema čas, ko varovana oseba opravlja službene in zasebne obveznosti. In da večinoma to pomeni, da se naloge varovanja izvajajo od jutra do včasih zelo poznega večera. Kar pa je – kot izhaja iz zapisnika inšpektorata – v nasprotju z zakonodajo.