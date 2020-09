Gre za poseben zgled nesebičnosti, empatije in spoštovanja življenja

Če ste stari od 18 do 40 let, tehtate najmanj 50 kg in ste dobrega zdravja, pišite na slovenija.donor@ztm.si in poslali vam bodo vse potrebno za vpis v register Slovenija Donor. Vpis v celoti poteka na daljavo. Paket za vpis naročite po elektronski pošti slovenija.donor@ztm.si in po pošti boste prejeli vse potrebno za vpis. Bris ustne sluznice posameznik odvzame sam - preprosto z vatirano paličico.