Kljub nasprotovanju Luke Dončića izšla spletna knjiga o njegovem življenju

Potem ko sta srbski in slovenski novinar okrog Lukovega rojstnega dne napovedovala knjigo o njem, pri kateri ni sodeloval in si je ni želel, je ravno na ta dan luč sveta ugledala še ena, tokrat e-knjiga. Luka Dončić pravi, da je razočaran, da se je, kljub temu da je javno povedal, da ne želi nikakršne biografije ali knjige, zopet našel nekdo, ki to dela proti njegovi volji. Avtor je sicer o izidu knjige obvestil Lukovo mamo, Mirjam Poterbin, ki je podprla Lukovo nezadovoljstvo do knjige: ''Avtor me je sam kontaktiral in takoj sem mu dala vedeti, da Luka tega ne podpira in jaz kot mama vsekakor stojim za njim.''

Pa je knjigo vseeno objavil na spletu in ob tem celo Luko in mamo v sistemu Cobiss navedel pod druge avtorje. ''Pogovor je potekal dokaj normalno, dokler ni uvidel, da resnično ne želim sodelovati in takoj ko je videl, da ne bo dobil svojega, je postal zelo nesramen in ko sem zahtevala, da najini umakne kot soavtorja, je celo grozil s prijavo policiji zaradi nadlegovanja. Tukaj pa sem se raje umaknila.''