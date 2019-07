Gre za prekoračitev meje ali dobro marketinško potezo?

Da smo si ljudje različni, priča tudi odziv na marketinško tablo Vinakoper, ki je razdelila uporabnike družbenih omrežij. V času, ko se na Obali trudijo z nemoteno vodooskrbo prebivalcev, nekateri trdijo, da je promocijska tabla Vinakoper neokusna, spet drugi pa, da je hudomušna popestritev v vročih dneh.

Na družbenih omrežjih se je razvnela prava debata o tem, ali je koprska družba Vinakoper prestopila mejo dobrega okusa ali le uspela izkoristiti nastalo situacijo in narediti dobro marketinško potezo. Podjetje Vinakoper je na svoji zgradbi na Šmarski cesti v Kopru namreč namestilo promocijski tabli, na katerih piše: "Ni vode? Brez skrbi, če je ni, smo tu mi!" Tabli sta na družbenih omrežjih takoj sprožili boj med tistimi, ki se jim zdi, da gre za neprimerno reklamo in tistimi, ki so v reklami prepoznali dobro marketinško potezo.

Da so v Vinakoper želeli posledice nesreče tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin, obrniti na šalo, meni direktor Rižaskega vodovoda Martin Pregelj, ki pa vseeno pravi, da je v dneh, "ko se štirje župani obalnih istrskih občin in Rižanski vodovod trudijo ohranjati dovoljšnje količine vode in skrbeti za nemoteno vodooskrbo prebivalcev in njihovih gostov, gre za okoli 130.000 ljudi v teh vročih dneh, to neprimerno". Kot pravi, je lahko tudi sam malce hudomušen in podjetju Vinakoper predlaga, naj pripeljejo po eno cisterno na plažo in jo priklopijo na tuše, da bo teklo vino iz njih."Naj zastonj to naredijo, je tudi to promocija," je povedal za 24ur.com.

Iz Vinakoper pa so za 24ur.com sporočili, da se zelo dobro zavedajo pomena neoporečne vode, saj je tudi njihova dejavnost močno odvisna od padavin in drugih vremenskih pogojev. Zavedajo se tudi, da so vsi prebivalci slovenske Istre zelo odvisni od vode. "S kampanjo se nikakor nismo želeli norčevati iz problematike z vodo, smo pa trenutek obdobja suše in večje porabe vode zaradi turistične sezone želeli izpostaviti na nekoliko manj običajen in drugačen način. Glede na odzive ljudi, nam je z marketinškega vidika to tudi uspelo, zato kampanjo ocenjujemo kot pozitivno. Prepričani smo, da je sporočilo kampanje jasno in tisti, ki premorejo kanček smisla za humor ter sporočilo želijo razumeti, so ga sprejeli z nasmehom. Ne glede na nesrečo s kerozinom, katere razsežnosti se vsekakor zavedamo in je nikakor ne podcenjujemo, je poletje čas dopustov in sproščenosti, tudi v tej luči se je porodila sama ideja za kampanjo," so še pojasnili.

