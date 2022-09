Gre za racionalno odločitev ali nazadovanje Slovenske vojske?

Odločitev Golobove vlade, da odstopi od nakupa nemških boxerjev, sproža različne odzive. Predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor opozarja, da bi zastoji pri oblikovanju zmogljivosti vojske pomenili tveganje, zato pričakuje hitre in prepričljive alternativne rešitve. Poznavalci so neenotni. Nekateri ocenjujejo, da oblast vojsko vrača več let v preteklost, drugi pa pravijo, da gre za racionalno odločitev, ker naj bi imel posel nepredvidljive finančne posledice.

Revizija posla nemških boxerjev je pokazala, da Janševa vlada ni ravnala ekonomično in izbrala najdražjo možno varjanto. Zato bo zdajšnja oblast do konca leta iskala drugo rešitev."Seveda moramo iskati alternativo, ki bo bolj smotrna in navodilo vlade je danes, da je to vsaj 400 milijonov evrov prihranka," pove obrambni minister Marjan Šarec. icon-expand Boxer Znižati bo skušala skupni strošek nabave zmogljivosti srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona, ocenjen na 1,8 milijarde evrov. To bi lahko storila s cenejšim ponudnikom, morda tudi z zmanjšanjem nabave števila bojnih vozil. Da bi vsak morebitni zastoj prinesel novo tveganje, vlado opozarja vrhovni poveljnik obrambnih sil. In še, da mora pripravljenost Slovenske vojske imeti najvišjo možno podporo ter presegati mandate posameznih vlad. Pahor je sicer podprl majsko sklenitev posla takratnega obrambnega ministra, "ki je danes na nogah," je ob preklicu pogodbe izjavil slovenski predsednik Borut Pahor. "Odškodnina, ki bo plačana za ta odstop, se giblje približno v višini 11 boxer vozil in težko je to razumeti, da je država pripravljena to narediti, dati 11 boxer vozil samo zato, da ugaja politični levici," razlaga bivši obrambni minister Matej Tonin. Kar 20 odstotkov oziroma okoli 70 milijonov evrov predvideni visoki penali sicer čudijo tudi v obramboslovnih krogih, saj da se države navadno skušajo dogovoriti za čim nižje stroške. Poznavalci so ob preklicu pogodbe razdeljeni. "Slovenska vojska s tem izgublja zelo veliko, dejansko bo ostala brez nujno potrebnih oborožitvenih sistemov, tako da se Slovenska vojska ponovno vrača kar nekaj let nazaj," meni Jelena Juvan iz katedre za obramboslovje na FDV. "Teh 45 vozil boxer je bila praktično prva pogodba, kateri bi sledila naslednja za 24 vozil, potem za tako imenovani izvidniški bataljon. Verjetno zopet dodatnih 69 vozil, kar pomeni skupaj okoli 140 vozil," pojasnjuje evropski poslanec in obramboslovec Klemen Grošelj. Po njegovi oceni je vlada zato sprejela racionalno odločitev, ker da bi končni stroški takšnega projekta lahko šli preko predvidenih. Je pa, kot pravi Grošelj zdaj pred vlado naloga, da zagotovi razvoj vojske z nabavo primerljivih, enako kakovostnih vozil. Po njegovem mnenju je ob poljskih rosomakih alternativ na trgu dovolj.