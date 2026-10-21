'Gre za sum najhujših oblik izkoriščanja, trgovine z ljudmi in prisilnega dela'

Izkoriščanje zaposlenih je nesprejemljivo in nima mesta v odgovornem poslovnem okolju, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Ob tem so izrazili podporo učinkovitemu nadzoru in doslednem ukrepanju v primerih dokazanih nepravilnosti, hkrati pa opozorili, da posameznih zlorab ni mogoče posploševati na gospodarstvo kot celoto. Tovrstni posamezni primeri po njihovih besedah negativno vplivajo na ugled številnih odgovornih delodajalcev, ki tuje delavce zaposlujejo zakonito in korektno, hkrati pa zmanjšujejo zaupanje v sistem zaposlovanja tujih delavcev.

Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček je opozoril, da so tovrstni primeri še posebej "škodljivi" v času, ko potekajo pomembna usklajevanja zakonodaje na področju zaposlovanja tujcev "Vsakršno izkoriščanje in zlorabo delavcev odločno obsojamo. Posamezniki, ki kršijo zakonodajo in pravice zaposlenih, škodujejo predvsem delavcem, hkrati pa mečejo slabo luč na številna podjetja, ki tuje delavce zaposlujejo odgovorno in zakonito. Takšna ravnanja slabijo tudi položaj reprezentativnih delodajalskih organizacij pri trenutnih usklajevanjih novel zakona o tujcih ter zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev," je izpostavil.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Ilegalna tovarna cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava Furs

Ilegalna tovarna cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava Furs

Ilegalna tovarna cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava Furs

Življenjske razmere Furs

Življenjske razmere Furs

Življenjske razmere Furs

Življenjske razmere Furs

Življenjske razmere Furs

Ilegalna tovarna cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava Furs

Ilegalna tovarna cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava Furs

Ilegalna tovarna cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava Furs



















