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'Gre za sum najhujših oblik izkoriščanja, trgovine z ljudmi in prisilnega dela'

Lendava, 21. 10. 2026 15.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Življenjske razmere

Vsak sum kršitev pravic zaposlenih je treba obravnavati resno in temeljito raziskati, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa morajo kršitelji zanje odgovarjati, so razkritje prisilnega dela tujcev v nezakoniti tovarni cigaret pri Lendavi komentirali v GZS. Kot so opozorili, taki primeri negativno vplivajo tudi na ugled odgovornih delodajalcev. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) obsojajo ravnanje z delavci v Lendavi. "Gre za sum najhujših oblik izkoriščanja ljudi, trgovine z ljudmi in prisilnega dela," so izpostavili in poudarili, da izkoriščanje ljudi ne sme postati poslovni model. Za nehumano početje pričakujejo največje možne sankcije.

Izkoriščanje zaposlenih je nesprejemljivo in nima mesta v odgovornem poslovnem okolju, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Ob tem so izrazili podporo učinkovitemu nadzoru in doslednem ukrepanju v primerih dokazanih nepravilnosti, hkrati pa opozorili, da posameznih zlorab ni mogoče posploševati na gospodarstvo kot celoto.

Tovrstni posamezni primeri po njihovih besedah negativno vplivajo na ugled številnih odgovornih delodajalcev, ki tuje delavce zaposlujejo zakonito in korektno, hkrati pa zmanjšujejo zaupanje v sistem zaposlovanja tujih delavcev.

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Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček je opozoril, da so tovrstni primeri še posebej "škodljivi" v času, ko potekajo pomembna usklajevanja zakonodaje na področju zaposlovanja tujcev

"Vsakršno izkoriščanje in zlorabo delavcev odločno obsojamo. Posamezniki, ki kršijo zakonodajo in pravice zaposlenih, škodujejo predvsem delavcem, hkrati pa mečejo slabo luč na številna podjetja, ki tuje delavce zaposlujejo odgovorno in zakonito. Takšna ravnanja slabijo tudi položaj reprezentativnih delodajalskih organizacij pri trenutnih usklajevanjih novel zakona o tujcih ter zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev," je izpostavil.

GZS se sicer zavzema za ureditev, ki bi omogočila učinkovito preprečevanje in sankcioniranje zlorab in izkoriščanja delavcev, obenem pa podjetjem, ki zaradi razmer na trgu dela potrebujejo tuje delavce, zagotavljala predvidljive in učinkovite postopke.

"Vsekakor pozdravljamo ukrepanje policije in drugih pristojnih organov, vendar pričakujemo tudi temeljito preiskavo in odgovornost storilcev," so v ZSSS zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Vse pristojne ustanove v državi - od policije, tožilstva do sodstva - pozivajo, da v najkrajšem možnem času opravijo svojo delo in odgovornim osebam izrečejo najhujšo možno sankcijo, "vključno s kaznijo zapora in prepovedjo opravljanja kakršnekoli gospodarske dejavnosti v prihodnje".

Nezakonita tovarna je delovala v Trimlinih pri Lendavi. Trenutno sta kaznivih dejanj osumljeni dve osebi - poleg lastnika kompleksa nekdanje Nafte Lendava Benjamina Kropca še Simeon Motaln -, ki naj bi skupaj z neidentificiranimi sostorilci v tovarni za prisilno delo nastanili najmanj 33 državljanov Paragvaja in enega državljana Bolgarije. Ti naj bi ostali brez potnih listov, objekta naj ne bi smeli zapuščati, hrano in material za delo pa naj bi jim dostavljali ponoči. Dnevne svetlobe naj ne bi imeli, sanitarne razmere naj bi bile slabe, pogosto naj bi bili lačni.

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