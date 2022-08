Ali naj se Slovenija pridruži Češki, Poljski, Finski, Danski ter baltskim državam in zaradi ruske agresije v Ukrajini ukine turistične vize za ruske državljane v EU? Zunanja ministrica Tanja Fajon pravi, da ne. "Gre za tvegano potezo, ki se lahko vrne kot bumerang," opozarja prva dama diplomacije. S tem pa naša država po menjavi oblasti mehča dosedanjo politiko diplomatskih sankcij in ostrega pristopa do uradne Moskve.

Uradna Ljubljana še nima dokončne politike do ideje novih sankcij proti Rusiji, da bi njihovim državljanom povsem onemogočili turistične poti znotraj EU. A šefica domače diplomacije, Tanja Fajon, priporoča drugače. "Nisem naklonjena odpravljanju turističnih vizumov, ker s tem lahko kaznujemo navadne državljane. Tudi tiste, ki iz Rusije danes bežijo, ker se ne strinjajo z ruskim režimom," pravi ministrica za zunanje zadeve iz vrst SD. Po drugi strani pa danski zunanji minister meni, da je sramotno, da se lahko ruski turisti sončijo v razkošju na jugu Evrope, medtem ko so ukrajinska mesta bombardirana do neprepoznavnosti. Gre za uradni predlog predsedujoče EU Češke, podpirajo pa ga vse članice, ki mejijo na Rusijo. "Njihovi državljani, ki potujejo v Evrosko unijo zaradi turizma, ne bi smeli prečkati meje," odločitev komentira litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis. Slovenija, ki je v času Janševe vlade med prvimi članicami izgnala 33 ruskih diplomatov, pa po spremembi oblasti očitno mehča diplomatske prijeme proti Putinovi Rusiji. "Mi smo ves čas ob sprejemanju sankcij zoper ruski režim, skušali te sankcije usmerjati. In en tak ukrep, ki bi šel dlje in bi lahko prizadel navadne ljudi, bi lahko bil kontraproduktiven," pravi Fajonova. icon-expand Tanja Fajon ni naklonjena ideji o ukinitvi turističnih viz za ruske državljane. FOTO: Aljoša Kravanja Ukrajinci v Sloveniji sicer zahtevajo prepoved petkovega koncerta ruske operne dive Ane Netrebko v Ljubljani. A domača oblast s tem nima težav, Cankarjev dom pa bo za vsak slučaj posebno varovano območje. "Na MK in vladi zelo sočustvujemo z Ukrajinci. Vendarle kultura in umetnost, tako kot tudi športniki, ne morejo biti tisti, ki nosijo posledice slabih političnih odločitev," odgovarja ministrica za kulturo Asta Vrečko. Slovenija je v obdobju pred kovidom Rusom podelila med osem in devet tisoč turističnih viz na leto. Letos pa jih je naša država do sredine poleta izdala nekaj čez 2.000.