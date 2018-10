’Gre za umazano politiko’

Potem ko smo včeraj pisali o družinski zdravnici Ireni Vester , ki bo zaradi prostorske stiske prenehala z delom v občini Šmarješke Toplic e, so se danes na njene navedbe odzvali tudi na občini. Na novinarski konferenci, ki so se je udeležili tudi nekateri zaskrbljeni občani, je direktor upravne enote Tomaž Ramovš pojasnil, da je občina izjavo o odstopu od koncesijske pogodbe o izvajanju javne zdravstvene služb e na področju splošne medicine od zdravnice Irene Vester prejela že 14. septembra letos, torej še preden je v javnost prišel dopis, v katerem zdravnica napoveduje svoj odstop od koncesijske pogodbe.

Na občini tudi zanikajo navedbe zdravnice, da naj bi bili prostori, namenjeni referenčni ambulanti, premajhni in neprimerni. Kot so pojasnili, so že leta 2017 uredili in ponudili prostor za delovanje referenčne ambulante za katero so pridobili tudi pozitivno mnenje glede ustreznosti prostora s strani ZZZS in ministrstva za zdravje. Zdravnici so ponudili tudi podpis aneksa k pogodbi pod enakimi pogoji, kot veljajo za ostale prostore, ki jih uporablja koncesionarka, vendar zdravnica pogodbe ni želela podpisati. ’’Če bo za prostor najemnin a, ga ne bom rabila. Bo pač tako, da se bo delalo v obstoječih prostorih in ne bo zadoščeno kriterijem ministrstva. Se bomo znašli. Vseeno hvala za vso pomoč in pripravljenost na sodelovanje,’’je zapisala zdravnica v elektronskem sporočilu, poslanem direktorju občinske uprave.

Zdravnica sicer pojasnjuje, da so se ji prostori že od začetka zdeli neustrezni za referenčno ambulanto, bi jih pa namenila shranjevanju cepiv in drugega materiala, vendar naj bi na občini vztrajali, da je omenjeni prostor namenjen referenčni ambulanti. Za ta namen pa so se ji zdeli prostori neustrezni, zato jih ni želela prevzeti. Hkrati se ji zelo problematičen zdi tudi prostor, v kateri je nameščena medicinska sestra, saj je namenjen tako previjanju ran, kot sprejemu paciantov.

Prav tako je županja poudarila, da je občina letos zagotovila 30.000 evrov za širitev prostorov za namene zdravstva, vendar projekta ne more izpeljati, ker zdravnica ne želi prevzeti prostora, namenjenega referenčni ambulanti. Zdravnica Vesterjeva pa pravi, da je slišala že veliko obljub in predlogov, iz katerih pa se ni razvilo nič.

Županja je prepričana, da za vsem stoji umazana politika, saj se bližajo lokalne volitve, včeraj pa je tudi že oddala svojo kandidaturo za še en mandat županovanja. Sicer pa je Krnceva poudarila, da zdravnica dela strokovno in dobro, saj je bila do nedavnega tudi sama njena pacientka, podporo zdravnici pa je izrazilo tudi nekaj zaskrbljenih občanov, ki se zdaj sprašujejo, kam se bodo obrnili v primeru, če bodo potrebovali zdravniško pomoč . Na občini zagotavljajo, da bo vsem pacientom zdravstvena oskrba na primarni ravni nudena tudi po odhodu zdravnice Vesterjeve. Zdravstveni dom Novo mesto je občini namreč zagotovil zdravnika, ki bo na sedanji lokaciji delal osem ur dnevno, pet dni v tednu.

Občina je sicer z namenom prenove prostorov v letu 2010 zagotovila občinska finančna sredstva v skupni višini 304.769,69 evrov, od tega je za del investicij dobila tudi nepovratna sredstva s strani zdravstvenega ministrstva. Zdravnica občini očita, da je namenjena sredstva porabila za ureditev občinskih prostorov v mansardi, čeprav bi morali mansardo preurediti za zdravstveno dejavnost. Kot je pojasnila županja, so se na omenjeni razpis prijavili leta 2008, ko so želeli sedež občine iz Šmarjete preseliti v Šmarješke Toplice. Takrat so planirali, da bi bili spodnji prostori namenjeni za področje splošne medicine in zobozdravstva, zgornji pa za namene pediatra. Investicija se je izvajala leta 2010, ko je bil tudi referendum, s katerim so zavrnili selitev občine na drugo lokacijo, prav tako pa v občini niso imeli dovolj otrok, da bi lahko imeli pediatra v občini. Na ZZZS so jim sporočili, da nimajo pogojev za delovanja pediatra, zato so ministrstvu za zdravje tudi sporočili, da bodo zgornje prostore namenili namesto pediatriji upravni enoti.

Redni nadzor v zasebnih ambulantah družinske medicine se izvaja povprečno vsaki dve leti, izredni pa glede na prejete prijave, odstope drugih služb in v primerih drugih utemeljenih sumov na kršenje predpisov, ki so pod nadzorom inšpektorata. Po potrebi se zaradi preverjanja odprave predhodno ugotovljenih neskladnosti izvajajo tudi kontrolni inšpekcijski pregledi.

Iz zdravstvenega inšpektorata so za 24ur.compovedali, da je zdravstveni inšpektor dne, 3.10.2018, opravil redni inšpekcijski nadzor v zasebni ambulanti družinske medicine Irena Vester. ’’V okviru pregleda je ugotovil neskladnosti na področju ravnanja z odpadki iz zdravstva. Zavezanka v ordinaciji, kjer obravnava paciente, začasno skladišči odpadke iz zdravstva in nima zagotovljenega drugega prostora, ki bi bil namenjen izključno začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva in kjer bi se skladiščili do odvoza pooblaščenega podjetja. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah namreč določa, da mora povzročitelj odpadkov zagotoviti, da se odpadki iz zdravstva shranjujejo ali začasno skladiščijo v zbiralnici tako, da ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja ljudi ter da je zbiralcu omogočen dostop z vozilom zaradi njihovega prevzema in da mora biti prostor, ki je določen za zbiralnico, namenjen izključno začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva ter nameščen na takem kraju, da je dostop z vozilom zaradi prevzema odpadkov iz zdravstva neoviran. Prevzem odpadkov iz zdravstva v ordinaciji povzroča tudi križanje čistih in nečistih poti.’’

Zaradi navedene neskladnosti so zavezanki izdali ureditveno odločbo, s katero so ji odredili, da do 30.4.2019 uredi zbiralnico odpadkov iz zdravstva na način, da bo namenjena izključno začasnemu skladiščenju odpadkov iz zdravstva in bo izvedena v skladu z določili Uredbe.

’’Uveden bo tudi prekrškovni postopek. Predpisane globe za kršitve Uredbe so od 3.500 do 10.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika in 1.200 do 4.100 evrov za odgovorno osebo. Inšpektor v prekrškovnem postopku lahko namesto globe izreče opomin,’’ so še pojasnili.