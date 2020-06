'Gre za žalitev vrednot in kršitev tega, kar piše v naši ustavi'

Kontroverzni hrvaški pevec Thompson bo lahko imel koncert v Sloveniji, kar je potrdil na Facebooku, kjer je zapisal, da je po sodbi v njegov prid na hrvaškem sodišču, podobno odločitev sprejela tudi Slovenija. Gospodarski minister Počivalšek pa pravi, da Thompsonov koncert v Sloveniji in in ne sme biti dobrodošel. Da gre za teptanje človeškega dostojanstva in priznanje ustaškemu režimu, pa meni Fajonova.

Potem ko smo včeraj poročali, da je ministrstvo za notranje zadeve odpravilo odločbo upravne enote Maribor, ki je dvakrat, nazadnje pred tremi tedni, prepovedala koncert kontroverznega hrvaškega pevca, Marka Perkovića Thompsona, se je na družbenem omrežju odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. "Odprava prepovedi koncerta pevca Thompsona je žalitev vrednot, na katerih je rasla slovenska samostojnost in kršitev tega, kar piše v naši ustavi," je zapisal. 63. člen ustave namreč jasno pove, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti in nestrpnosti. Thompsonov koncert, ki ga redno spremljajo pozivi k zaničevanju drugih narodnosti, v Sloveniji ni in ne sme biti dobrodošel, piše.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Počivalšek nadaljuje, da je pevec, ki mu nekateri sicer pojejo slavo, v številnih evropskih državah nezaželen ali prepovedan. Nezaželen kot javna osebnost, ki glasbene odre izkorišča za širjenje spornih in zavrženih idej."Prav bi bilo, da v znak spoštovanja do ljudi in dejanj, ki so Slovenijo ubranili podjarmljenja, tako ostane tudi pri nas,"opozarja. Kot dodaja, je eno pluralnost stališč, eno svoboda izražanja, "a ko govorimo o zavrženih poskusih rehabilitacije izdajskih dejanj in poveličevanju junaštev iz obdobja 2. svetovne vojne, ki to niso, je dolžnost države, da postavi jasno ločnico med tem, kar želimo biti in tem, kar zavračamo". "V primeru Thompsonovega koncerta je Slovenija že dvakrat jasno in pravilno izrazila svojo zavezanost vrednotam, ki so gradniki naše državnosti. Tako naj tudi ostane," zaključuje Počivalšek.

"Prepoved Thompsonovega koncerta, ki jo je izvedla Ksenija Klampfer kot načelnica UE Maribor, je bilo državotvorno dejanje. Danes pa vlada rehabilitira ustaštvo, saj je odprava te odločbe pljunek v obraz vsem, ki so trpeli in krvaveli tudi zaradi kolaboracije," pa je v odziv na odločitev notranjega ministrstva zapisal bivši premier Marjan Šarec. Tanja Fajon, nova predsednica SD in evropska poslanka, pa je zapisala, da je odločitev notranjega ministra Aleša Hojsa teptanje človeškega dostojanstva in priznanje ustaškemu režimu. "Ni problem, da Thompson podpira ustaštvo. Problem je, da to podpira naša@vladaRS!"je tvitnila.

icon-expand Marko Perković Thompson FOTO: POP TV

Na odločitev notranjega ministrstva se je odzval tudi Thompson. Na svojem Facebook profilu je zapisal, da je bila prepoved koncerta popolnoma politično motivirana in da nevarnosti za varnost ni bilo. V nadaljevanju je zapisal del odločitve notranjega ministrstva, v kateri je med drugim zapisano, da je notranje ministrstvo v zadnjem sklepu sprejelo zakonsko odločitev, da je prepoved koncerta nezakonita. Kot še piše, slovenska policija nima podatkov o kazenskem postopku zoper Thompsona. Tudi če je bilo na njegovem koncertu slišati"ubij Srba", to absolutno ne pomeni, da je to dovolj, da koncert odpove. Če bi bil to razlog, tako v Sloveniji kot drugje, ne bi smeli igrati nobene nogometne tekme, še piše v odločitvi ministrstva. Slednje tako ugotavlja, da nobena prepoved v Evropi ni dokazana. "Odločitev je zakonita. Gospodu Thompsonu so odprta vsa vrata za izvedbo koncerta v Sloveniji," še piše.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke