Gredičevi krožniki prepričali Michelinove ocenjevalce

Nina Grmek , direktorica Grediča, je ob umestitvi Gredičeve restavracije na Michelinov zemljevid povedala: »Priznanje najprestižnejšega gurmanskega vodnika je za nas velika spodbuda za nadaljevanje pristnega in predanega odnosa do ustvarjanja vrhunske kulinarične izkušnje za naše goste. Seveda pa je to tudi najlepši poklon našim chefom, ki se jim ob tej priložnosti še posebej iskreno zahvaljujem.”

V času, ki je to pomlad nastavil zrcalo, so se v Grediču še tesneje povezali z briško zemljo in vsem, kar ponuja neokrnjena narava v Sloveniji, iz te pristne nove energije pa so prerojena tudi Gredičeva kulinarična doživetja. Na Grediču goste pričakujejo s poletnimi krožniki v novih kombinacijah svežih in sezonskih sestavin v pet-hodnih menijih, do konca junija pa ponujajo tudi posebno priložnost za okušanje novega menija v spoznavni tri-hodni različici.

Čas je torej za obisk Brd. Sprostitev in odklop od vsakodnevnih skrbi ponuja že čudovita briška narava, varno zavetje pa ponuja razgibana arhitektura butičnega hotela, restavracije in vinoteke Gredič. Poleg vrhunske kulinarike se tu najde kotiček zasebnosti za vsakogar, bodisi v galeriji, vinoteki, na terasi ali ob bazenu, za popoln oddih pa je na voljo pravljičnih sedem grajskih sob. Vabljivi šarm grajskega poslopja v notranjosti razkrije udobne, sodobno oblikovane ambiente, za prijetno in sproščeno počutje, ne glede na to, kakšen je cilj obiska, pa poskrbi pristna gostoljubnost Gredičeve ekipe.

Povezava do predstavitve Grediča v gastronomskem vodniku Michelin Guide.

Naročnik oglasa je Gredič.