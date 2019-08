Greenpeace pozval vlado naj ukrepa

Aktivisti Greenpeace Slovenija so na enega izmed hladilnih stolpov največje premogovne elektrarne v državi, TEŠ, projicirali planet Zemlja v plamenih. S projekcijo so pozvali Šarčevo vlado naj prepozna podnebno krizo kot nacionalno krizo in nemudoma ukrepa.

Direktorica Greenpeace Slovenija Katja Podbevšek je povedala, da smo na meji podnebnega zloma, razsežnosti za človeško življenje pa si sploh ne moremo zamisliti. "A medtem ko svet dobesedno gori, se naša Vlada dela kot da je vse normalno. Ne samo to: poslušamo samo o načrtih, kako bomo kurili še več fosilnih goriv – uvažali bi premog, gradili ceste in širili obvoznice. Tako zaostalim in škodljivim politik, ki jih vodita premier Šarec in ministrica Bratušek, moramo reči ne. Nimamo več časa za izgovore. Politiki morajo ukrepati zdaj," je dodala.

Odločne podnebne ukrepe je od premierja Šarca že marca zahtevalo tudi več kot 10.000 mladih, junija pa se je oblikovala široka civilna pobuda, v okviru katere je 146 organizacij in več kot 5000 posameznikov podprlo nujni poziv vladi, da podnebne spremembe prepozna kot nacionalno krizo in takoj začne ukepati.