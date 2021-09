V zbornični dvorani ljubljanske univerze je Gregor Majdič prisegel kot novi rektor Univerze v Ljubljani. Majdiču, ki prihaja z ljubljanske veterinarske fakultete, je nekdanji rektor Igor Papič predal rektorsko verigo, pred inavguracijo pa je oba sprejel tudi predsednik države Borut Pahor. Majdič bo univerzo vodil od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025. Ob inavguraciji je poudaril, da je eden od najpomembnejših izzivov v njegovem mandatu, kako v družbi spet povrniti zaupanje v znanost in kako prenesti znanje med ljudi.

Ob zaključku štiriletnega mandata je nekdanji rektor Igor Papič svojemu nasledniku predal rektorsko verigo, rektorske časti in dolžnosti. Rektorska veriga simbolizira tradicijo Univerze v Ljubljani, njeno avtonomijo ter povezanost in vraščenost v slovensko družbo. Z njeno predajo pa je Gregor Majdič prevzel rektorsko funkcijo ter z njo povezano delo in odgovornost in tako postal 45. rektor Univerze v Ljubljani. Na slovesni inavguraciji je Majdič prisegel, da bo rektorsko verigo nosil kot znamenje prizadevanj za ugled in avtonomijo Univerze. V svojem nagovoru je poudaril, da je eden od najpomembnejših izzivov v njegovem mandatu, kako v družbi spet povrniti zaupanje v znanost in kako prenesti znanje med ljudi. "Vidimo, da nova realnost z družbenimi omrežji, povezanostjo vseh ljudi in neskončno množico informacij ne prinaša le koristi, temveč tudi težave. Zato bo eden od glavnih družbenih izzivov prihodnjih let in desetletij, kako v družbi povrniti zaupanje v znanje," je dejal.

icon-expand Gregor Majdič FOTO: Bobo

Izpostavlja, da se bodo morali, če bomo želeli to doseči, aktivirati vsi. Pri tem je poudaril, da bodo pomembno vlogo morale odigrati že osnovne šole, ki bodo morale osnovnošolce začeti vzgajati v razumevanju kritičnega presojanja informacij in zaupanju v strokovnost in znanost. "Univerza pa bo morala igrati izjemno pomembno vlogo z ozaveščanjem in informiranjem javnosti," je dejal. Odhajajoči rektor Igor Papič je medtem omenil tudi dosežke Univerze v zadnjih štirih letih in povedal, da je kljub številnim preprekam za njim izjemno zanimiv štiriletni mandat, poln novih izkušenj, ki ga s svojo ekipo zadovoljno zaključuje. "Zagotovo pa si nisem predstavljal, da bo zaradi epidemije covida-19 kar tretjina mojega mandata potekala v izrednih razmerah, ki so preprečile uresničitev nekaterih načrtov in zahtevale spremembo drugih," je dejal. Ob tem je še posebej izpostavil, da si je od začetka mandata prizadeval za sprejetje raziskovalnega zakona in novele Zakona o visokem šolstvu, temu pa bi sledila še priprava Zakona o univerzi: "Vendar tega žal nisem dočakal. Upam, da bo do konca leta sprejet vsaj raziskovalni zakon in v prihodnosti tudi zakon o univerzi, ki bo univerzam končno zagotovil položaj, ki jim pripada."

icon-expand Igor Papič in Gregor Majdič FOTO: Bobo