Gregor Majdič znova izvoljen za rektorja Univerze v Ljubljani

V izjavi za medije se je zahvalil vsem za podporo, pa tudi protikandidatkama Ireni Mlinarič-Raščan in Metki Tekavčič . "Verjamem, da je to zaupanje rezultat našega dobrega dela, tudi mojih odličnih sodelavk in sodelavcev v preteklem mandatu. Na Univerzi v Ljubljani smo izvajali številne spremembe, ki so jo naredile boljšo, bolj vključujočo in prijazno, pa tudi bolj prepoznavno tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju ", je komentiral izid.

Mlinarič-Raščanova je Majdiču čestitala za zmago. Kot je dejala, verjame, da bo dobro vodil univerzo. Za delo v kampanji pa se je zahvalila tudi svoji ekipi.

Nadaljevali bodo tudi gradnjo po posameznih fakultetah. " Najprej je treba dokončati gradnje, ki smo jih že začeli, to sta medicinska in veterinarska fakulteta. Upamo na čim prejšnji začetek gradnje fakultete za farmacijo in fakultete za strojništvo, potem pa sledi celovita prostorska ureditev vseh ostalih kampusov Univerze v Ljubljani, " je povedal.

Volitve so potekale med 8. in 16. uro na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati. Volitve so tako kot v prvem krogu potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simply Voting.

Volilno pravico je imelo 43.088 volivk in volivcev, svoj glas je oddalo 5848 volilnih upravičenk in upravičencev ali 13,57 odstotka in sicer 2188 ali 51,71 odstotka v skupini visokošolski učitelji znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, 1055 ali 43,56 odstotka v skupini strokovno-administrativni in tehnični delavci ter 2554 ali 7,01 odstotka v skupini študenti. Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.

Za položaj rektorja so se v prvem krogu 2. aprila potegovali trije kandidati. Ob Majdiču, ki so ga predlagali na veterinarski fakulteti in Mlinarič-Raščanovi s fakultete za farmacijo še Tekavčičeva z ekonomske fakultete.

Ker nihče od kandidatov ni prejel več kot polovice veljavnih glasov, sta se glede na število glasov v drugi krog uvrstila Majdičeva s 46,91 odstotka veljavnih glasov in Mlinarič-Raščanova z 32,54 odstotka veljavnih glasov.