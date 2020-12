Gregor je v zaporu spoznal, da ga delo naredi srečnega in samozavestnega

Po petih letih in štirih mesecih je ravno danes in ravno na svoj 35. rojstni dan Gregor Ivaja iz okolice Žalca odslužil svojo kazen v celjskem zaporu. Obtožen je bil tatvin, pa tudi napada na uradno osebo – vse zaradi odvisnosti od mamil. Na prostosti si trenutno želi malo miru, potem pa upa, da bo dobil tudi kakšno zaposlitev.

Pri osmih letih je začel kaditi in piti alkohol, pri enajstih kaditi marihuano, pri sedemnajstih je bil že odvisen od heroina. Ko je bil star lepo in pol, so ga dodelili rejniški družini. Kot pravi, je imel veliko težav, saj je hiperaktiven. Težave ima z agresijo in jezo. V različnih zaporih je doslej preživel skoraj 11 let. Želi in upa, da je bilo tokrat zadnjič. In tu je spoznal, da je delo tisto, ki naredi človeka srečnega, samozavestnega.

Da delo zaprtim osebam ogromno pomeni, potrdi tudi Tomaž Bračko, direktor celjskega zapora. "Je neka motivacija, nek dnevni ritem, nenazadnje za veliko večino tudi edini vir zaslužka oziroma denarja."

In tudi projekt izdelave ravnotežnostnih kock je bil za zaprte veliko več kot le še ena prostočasna aktivnost. Pridobili so delovne izkušnje in samozavest. "Ta proces jim je dal občutek, da so pomembni," pove Zala Robič, vodja oddelka za vzgojo. Da je bil projekt uspešen in dober, potrdi tudi Gregor: "Ker je bilo za otroke. Pa tudi dobil sem priložnost za prihodnost, da lahko delam. Mark, moj mojster, je videl potencial v meni in mi je v zadnjem mescu uredil službo, lahko sem delal."