Kmetje opozarjajo: 'Z denarjem in papirjem ne bomo futrali krav'

Na kmetijskem sejmu v Komendi je na eni strani najsodobnejša mehanizacija na čelu s traktorji, priključki in vse več roboti, med stojnicami pa kmetje, ki ne skrivajo, da njihova situacija ni tako bleščeča kot najmodernejši razstavni eksponati.

Kmet Marko iz Zlatega polja nad Lukovico zaradi posledic suše že krči svojo čredo govedi. "Sem že tri zmanjšal, pa bom moral še," pravi. Pa kljub temu, da minister pravi, naj ne manjšajo čred, da pomoč prihaja? "Ja, minister," odgovarja Marko. "Z denarjem in papirjem ne bomo 'futrali' krav".

Krme namreč preprosto ni. Cena nafte za stroje se je v primerjavi z lanskim letom podražila za več kot 50 odstotkov. Kmetje pa da so hkrati tarča očitkov, da se zaradi njih draži hrana.

V hlebcu kruha je 80 odstotkov moke, torej pšenice. Cena kilograma kruha je v povprečju lani znašala 3,84 evra, od tega pa naj bi kmet prejel zgolj 20 centov, so v tem tednu opozarjali kmetijski sindikati.

Kmetijski minister vse člene v prehranski verigi poziva k solidarnosti in hkrati razmišlja, kako bi opolnomočil varuha odnosov v prehranski verigi za ostrejše ukrepanje. To naj bi bilo tudi vse, kar lahko stori.

"Zdaj glede na skupni evropski trg, kmetijsko politiko, naj minister in država ne bi intervenirala v to agroživilsko verigo," je poudaril kmetijski minister Janez Cigler Kralj.