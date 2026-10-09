Kmetje opozarjajo: 'Z denarjem in papirjem ne bomo futrali krav'

Na kmetijskem sejmu v Komendi je na eni strani najsodobnejša mehanizacija na čelu s traktorji, priključki in vse več roboti, med stojnicami pa kmetje, ki ne skrivajo, da njihova situacija ni tako bleščeča kot najmodernejši razstavni eksponati.
Kmet Marko iz Zlatega polja nad Lukovico zaradi posledic suše že krči svojo čredo govedi. "Sem že tri zmanjšal, pa bom moral še," pravi. Pa kljub temu, da minister pravi, naj ne manjšajo čred, da pomoč prihaja? "Ja, minister," odgovarja Marko. "Z denarjem in papirjem ne bomo 'futrali' krav".
Krme namreč preprosto ni. Cena nafte za stroje se je v primerjavi z lanskim letom podražila za več kot 50 odstotkov. Kmetje pa da so hkrati tarča očitkov, da se zaradi njih draži hrana.
V hlebcu kruha je 80 odstotkov moke, torej pšenice. Cena kilograma kruha je v povprečju lani znašala 3,84 evra, od tega pa naj bi kmet prejel zgolj 20 centov, so v tem tednu opozarjali kmetijski sindikati.
Kmetijski minister vse člene v prehranski verigi poziva k solidarnosti in hkrati razmišlja, kako bi opolnomočil varuha odnosov v prehranski verigi za ostrejše ukrepanje. To naj bi bilo tudi vse, kar lahko stori.
"Zdaj glede na skupni evropski trg, kmetijsko politiko, naj minister in država ne bi intervenirala v to agroživilsko verigo," je poudaril kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
Kmetom pa naj bi odkupne cene pridelkov kljub vsem krizam celo padle. Za 12 centov naj bi dobili manj kot lani pri litru mleka, nekateri pa poročajo tudi o visokem upadu cene govedine. "Odkupne cene so slabe, če se misliš iti neko investicijo, moraš trikrat premisliti," pravijo mladi kmetje.
Ena od možnosti preživetja je širitev nabora dejavnosti, se zato zavedajo mladi kmetje.
"Moramo odpreti dopolnilne dejavnosti in prek tega delamo. Recimo mi imamo gozdarstvo," je povedal eden od njih.
"Če si zamisliš dobro pot naprej, se da, če pa boš samo mleko prodajal, se po moje ne da, moraš naprej razmišljati, da boš imel tudi svoje proizvode," pove drugi.
Potrošniki pa se bomo morali naučiti, da bo treba za takšne domače kakovostne proizvode plačati kaj več.
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