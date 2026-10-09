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Slovenija

Kmetje opozarjajo: 'Z denarjem in papirjem ne bomo futrali krav'

Ljubljana, 09. 10. 2026 19.42 pred 50 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Marko Gregorc
Govedo

Rekordne cene naftnih derivatov, ena hujših suš, ki je prizadela Slovenijo, in podivjane cene gnojil. Kaj vse to pomeni za prehransko oskrbo države? Nas čakajo nove podražitve, bi lahko prišlo celo do težav v preskrbi? Slovenski kmetje v prihodnost ne zrejo z optimizmom in kljub krizi opozarjajo, da so jim odkupne cene pridelkov v nekaterih primerih celo padle. Od države pričakujejo odločnejše ukrepe.

Na kmetijskem sejmu v Komendi je na eni strani najsodobnejša mehanizacija na čelu s traktorji, priključki in vse več roboti, med stojnicami pa kmetje, ki ne skrivajo, da njihova situacija ni tako bleščeča kot najmodernejši razstavni eksponati.

Kmet Marko iz Zlatega polja nad Lukovico zaradi posledic suše že krči svojo čredo govedi. "Sem že tri zmanjšal, pa bom moral še," pravi. Pa kljub temu, da minister pravi, naj ne manjšajo čred, da pomoč prihaja? "Ja, minister," odgovarja Marko. "Z denarjem in papirjem ne bomo 'futrali' krav".

Krme namreč preprosto ni. Cena nafte za stroje se je v primerjavi z lanskim letom podražila za več kot 50 odstotkov. Kmetje pa da so hkrati tarča očitkov, da se zaradi njih draži hrana.

V hlebcu kruha je 80 odstotkov moke, torej pšenice. Cena kilograma kruha je v povprečju lani znašala 3,84 evra, od tega pa naj bi kmet prejel zgolj 20 centov, so v tem tednu opozarjali kmetijski sindikati.

Kmetijski minister vse člene v prehranski verigi poziva k solidarnosti in hkrati razmišlja, kako bi opolnomočil varuha odnosov v prehranski verigi za ostrejše ukrepanje. To naj bi bilo tudi vse, kar lahko stori.

"Zdaj glede na skupni evropski trg, kmetijsko politiko, naj minister in država ne bi intervenirala v to agroživilsko verigo," je poudaril kmetijski minister Janez Cigler Kralj.

Preberi še Cigler Kralj s predstavniki kmetov: 'Imamo kar nekaj želez v ognju'

Kmetom pa naj bi odkupne cene pridelkov kljub vsem krizam celo padle. Za 12 centov naj bi dobili manj kot lani pri litru mleka, nekateri pa poročajo tudi o visokem upadu cene govedine. "Odkupne cene so slabe, če se misliš iti neko investicijo, moraš trikrat premisliti," pravijo mladi kmetje.

Ena od možnosti preživetja je širitev nabora dejavnosti, se zato zavedajo mladi kmetje.

"Moramo odpreti dopolnilne dejavnosti in prek tega delamo. Recimo mi imamo gozdarstvo," je povedal eden od njih.

"Če si zamisliš dobro pot naprej, se da, če pa boš samo mleko prodajal, se po moje ne da, moraš naprej razmišljati, da boš imel tudi svoje proizvode," pove drugi.

Potrošniki pa se bomo morali naučiti, da bo treba za takšne domače kakovostne proizvode plačati kaj več.

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KOMENTARJI3

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jank
09. 10. 2026 20.32
Kmetijstka zbornica, ki jo vodi janšist Podgoršek, si je za glavno zadala oz. jo je dobila, da brani vlado pred morebitnimi protesti kmetov. Ta lutka predsednik ves čas hvali vlado in ministra, čeprav za od suše prizadete kmete NI NAREDILA NIČ. Kmetje, vstran od teh politikantov in se začnite boriti za vse kar vam pripada.
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+1
1 0
Tomaž Hacin
09. 10. 2026 20.03
Kmete ki to niso če nimajo vsaj 25 glav goveda je treba obravnavati kot dodatno dejavnost. Pa ne more imeti vsak status kmeta če ima 1 do 8 glav živine.
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+0
1 1
Joakim
09. 10. 2026 20.17
Saj ti tudi zelo malo dobijo.
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+1
1 0
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