Gregorčič in Lukšič o polarizaciji, alternativi Golobu in Janševi strategiji

Igor Lukšič meni, da Roberta Goloba podpirajo tako slovenska kapitalska struktura kot mednarodni akterji zaradi uresničevanja lastnih interesov, med katere šteje podporo Natu in gradnjo drugega bloka nuklearke v Krškem. Peter Gregorčič izpostavlja zanimiv trend: rastočo polarizacijo med Golobovo stranko in SDS ter velik delež neopredeljenih volivcev, za katere meni, da čakajo na nov obraz, ki bi lahko premešal karte, predvsem na Levici.

Glede potencialnega vstopa Vladimirja Prebiliča na politično prizorišče Gregorčič ocenjuje, da bi njegov vstop pomenil konkurenco Gibanju Svoboda na levem političnem polu. Verjame, da bi Prebilič lahko pritegnil nezadovoljne volivce leve sredine, njihova jeza nad trenutnim stanjem se bo še kopičila, še posebej ob poslabšanju gospodarskih razmer. Ko se bo pojavila verodostojna alternativa, bodo centri moči na levem polu skušali tja preusmeriti volivce. Uspeh Prebiliča pa bi bil v tem primeru odvisen od njegove prepričljivosti in spretnosti v volilni kampanji, meni Gregorčič.

Medtem ko ta vidi priložnost za nove obraze, pa Lukšič ostaja pri trditvi, da bo Golob ostal najmočnejši akter na levici. Ne verjame, da bo Prebilič odigral bistveno vlogo, saj po njegovem "cinca" in mu doslej ni uspelo izkoristiti ponujene priložnosti, ko se je iskalo alternativo Golobu. Strukture, ki so to skušale, naj bi se zdaj ponovno usmerile v krepitev Goloba. Lukšič trdi, da bo podpora Golobu zato še naprej rasla. Volivci, ki so v javnomnenjskih anketah označeni kot neopredeljeni, so po Lukšičevem le del volilnega telesa, ki tradicionalno ne sodeluje na volitvah, ne pa resnična rezerva za podporo novim ali manjšim strankam, kot to vidi Gregorčič.