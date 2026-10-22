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Slovenija

'Zjokati bi se morali državljani in državljanke'

Ljubljano, 22. 10. 2026 22.08 pred 17 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Gregorčič in Lukšič

Dnevi grmenja v vroči politični jeseni se nadaljujejo. V opozicijski Levici so zaradi domnevne politične korupcije pri sagi o odstopu članice Logarjevih Demokratov Teje Košir ovadili oba podpredsednika vlade in zdravstvenega ministra. Zdaj že nekdanji poslanec Resnice Boris Mijič pa za slovo zahteva plačno nadomestilo. Aktualno politično dogajanje sta komentirala Peter Gregorčič in Igor Lukšič.

V Resnici iščejo kandidata za poslanca, medtem ko se je zdaj že nekdanji poslanec Boris Mijič odločil, da bo kljub temu, da ima podjetje, zaprosil za poslansko nadomestilo. "Kot fizik bi rekel, da je to lokalno dno politike. Ker je dno še vedno lahko nižje in ni nujno globalno," dogajanje komentira Peter Gregorčič, ki izpostavlja, da nove stranke ne poznajo terena in ne znajo predvidevati, kje bo kdo izvoljen. "Nimajo kadra, kader, ki ga imajo, pa postavijo v napačen volilni okraj."

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Zgodbo o Mijiču v parlamentu je težko gledati, dodaja. Po njegovem videnju je Resnici v volilni enoti ostalo še deset kandidatov. "Očitno so dobili kandidata, ki bi lahko bil zvest stranki in do njega morajo priti po vrsti, pred tem pa 'odstreliti ostale'". Ocenjuje, da gre za ljudi, ki ne poznajo politike, in Gregorčič se sprašuje, kakšno splošno razgledanost imajo.

Po odstopu Mijiča se je kot najverjetnejši naslednik omenjal Slavko Moharič. Ta je na novinarski konferenci sporočil, da poslanskega mandata ne bo sprejel, pri čemer je svojo odločitev pospremil s čustvenim odzivom. "Zjokati bi se morali državljani in državljanke, ker se ta politika ukvarja sama s sabo, namesto z vodenjem države," čustveno reakcijo komentira Gregorčič.

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"Ta emocionalna reakcija je diagnoza trenutne situacije slovenske politike in tega, kar je do tega pripeljalo," dodaja Igor Lukšič. Izpostavlja, da imamo dve stranki, ki sta kredibilni do te mere, da vesta, kdo so njuni poslanci. "Ostali dobijo ljudi, za katere sploh ne vedo, ali lahko podpirajo politiko stranke."

"Za ta tip vlade, ki noče upoštevati opozicije in noče iti čez mejo tega, kar sama predstavlja, ta vlada rabi zveste poslance. To je ta groza, ki se dogaja in se bo še," o širši politični sliki pravi Lukšič.

Odmeva tudi vložitev kazenske ovadbe s strani poslanke Nataše Sukič, ki je vložila kazensko ovadbo zaradi suma politične korupcije, izsiljevanja in zlorabe oblasti v primeru nekdanje poslanke Demokratov Tee Košir. Po mnenju Gregorčiča je to politični performans. "Namesto iskanja soglasja, kaj so naši razvojni projekti, se išče drobne spore. Čas teče naprej, država ostaja na mestu."

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Janša bo po Lukšičevem mnenju dogajanje še stopnjeval. "Dodati je treba retoriko Rončevića, ki napoveduje šolske reforme, od katerih ni nič, samo konstituiranje sovražnikov. To počnejo zvesti Janševi ministri, ki radikalizirajo bitko, ki ne prinaša nič. Rezultat tega bo, da se bo radikalizirala tudi opozicija in bo še več kazenskih ovadb in poskusov ustanavljanja preiskovalnih skupin, ki so namenjene diskreditaciji." Tudi Lukšič izpostavlja, da se v politiki trenutno ukvarjajo sami s sabo, ključne zgodbe pa grejo mimo.

Kakšen rezultat napovedujeta na referendumu o interventnem zakonu, ki bo 6. decembra, in ali bo protestni val, ki se širi po Evropi, zajel tudi Slovenijo, preverite v priloženem videoposnetku.

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parlament Resnica Peter Gregorčič Igor Lukšič

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