Gregorič in Robida zapustila inštitut za otroške srčne bolezni

V. d. direktorja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) Brane Dobnikar je danes potrdil, da je predsednik sveta NIOSB Igor Gregorič pred tednom dni nepreklicno odstopil kot predsednik in tudi kot član sveta. Dobnikar je pojasnil, da ima tudi sam že pripravljeno odstopno izjavo.

Z ministrstva pa so danes sporočili, da so Gregoričevo odstopno izjavo prejeli 27. novembra, pri čemer Fakin "obžaluje odstop predsednika sveta NIOSB pred končno odločitvijo o izvajanju programa otrok s prirojenimi srčnimi napakami".

Gregorič pa je v svoji odstopni izjavi med drugim zapisal, da "v kontekstu, kot ga navaja minister za zdravje, vloge NIOSB in svoje vloge kot predsednik sveta ne vidim več".

Zaključil je z besedami, da"nikakor ne more sprejeti tega, kar se je dogajalo z otroki in njihovimi starši do sedaj in se dogaja še naprej".

Pri tem je dodal, da je bil način reševanja problema z ustanovitvijo samostojnega javnega zavoda prava pot, a na seji Odbora za zdravstvo 16. 11. 2018 je bilo "jasno, da je načrt, ki smo ga predlagali vladi poleti 2017, za sedanjo vlado nesprejemljiv". In še, da je UKC Ljubljana "v preteklosti in tudi sedaj zanikal pomankljivosti in je tudi tokrat prikazoval odlično situacijo, ki jo je sam ocenil kot takšno".

Robida je v svoji odstopni izjavi zapisal, da "Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana ni uspelo izboljšati obravnave otrok s srčnimi boleznimi od leta 2007 dalje /.../ zadeva se je poslabšala z odhodom mnogih specializiranih zdravnikov in je sedanje stanje še slabše kot je bilo v letih 2007–2014."

S svojo odstopno izjavo namerava Dobnikar počakati predvidoma do prihodnjega torka, ko se bo sestal z ministrom za zdravje Samom Fakinom . Slednji se je na Gregoričev odstop namreč odzval s povabilom na sestanek, ki pa se ga Gregorič po Dobnikarjevih besedah ne bo udeležil. Poleg Gregoriča je kot član sveta inštituta odstopil tudi Andrej Robida , je dodal Dobnikar.

Na ministrstvu so tudi napovedali, da bo Fakin odločitev o izvajanju programa otrok s prirojenimi srčnimi napakami sprejel po sestanku, ki ga bo imel še v decembru s predstavniki ljubljanskega kliničnega centra in vodstvom NIOSB."Minister bo svojo odločitev najprej sporočil vladi, zatem pa bo obvestil tudi javnost," so še zapisali.

Kot je sicer Fakin dejal na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo, ki je bila 16. novembra, se ponuja logična rešitev, da program otroške kardiokirurgije ostane znotraj ljubljanskega kliničnega centra, kjer so se po njegovih besedah v zadnjih mesecih razmere stabilizirale in kjer je kritična masa medicinske stroke, opreme in prostorov.

Končno odločitev v zvezi z NIOSB naj bi Fakin sporočil okoli 15. decembra.

Čebašek-Travnikova: Nimam razloga, da bi ne bi verjela zagotovilom UKC

Na današnje dogajanje so se odzvali tudi v nekaterih zdravniških organizacijah. Predsednica Zdravniške zbornice SlovenijeZdenka Čebašek-Travnikje spomnila, da je večkrat predlagala izvedbo sistemskega nadzora, ki ga dopušča zakon o zdravstveni dejavnosti in ga lahko odredi le minister."Tak nadzor bi pokazal, da je pri ustanavljanju NIOSB bilo ogromno nejasnosti in je to tudi eden od razlogov, da se je ta zgodba za zdaj zaključila," je dejala.

Čebašek-Travnikova sicer nima razloga, da ne bi verjela zagotovilom vodstva kliničnega centra, da so za program otroške srčne kirurgije našli rešitve. "Prav tako nimam nobenih drugih informacij, ki bi govorile, da je tam kakšna kritična situacija,"je še dejala. Strokovno vodstvo kliničnega centra si je po njenih besedah zelo prizadevalo dobiti ustrezne strokovnjake in zbornica je tudi dobila predloge za vpis zdravnikov, ki so izpolnjevali vse kriterije.

Koordinacija zdravniških organizacij je bila z Gregoričem dogovorjena, da jim v torek pojasni svoje videnje. "Zdelo se nam je prav, da ga poslušamo. Danes pa smo iz medijev izvedeli, da je odstopil in da odstop pripravlja tudi direktor. Zdi se nam, da ta sestanek ne igra nobene vloge več,"pa je dejal predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Konrad Kuštrin.