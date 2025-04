Gregorič KPK obvestil o prenehanju funkcije prokurista v družinskem podjetju

Tako na področju nezdružljivosti funkcij kot na področju omejitev poslovanja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije trenutno predvideva le prekrškovne sankcije z namenom, da se kršitev odpravi, torej odpravo nezdružljivosti funkcij ali prijavo omejitev poslovanja. Ob tem zakon ne predvideva posebnih ali drugih sankcij za dolgotrajne kršitve, so pojasnili na KPK. Vrzel pa bodo poskušali odpraviti ob spremembah zakona, so dodali.

"Ne glede na to pa poudarjamo, da bi poslanci in drugi nosilci javnih funkcij zakone morali poznati in jih spoštovati. Takšno dolgotrajno kršenje zakona namreč krni zaupanje v delovanje javnih institucij," so še zapisali na komisiji.