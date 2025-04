Konflikt interesov zaradi družinske zobozdravstvene dejavnosti?

Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je pojasnila, da se bo poslanec Miroslav Gregorič sam obrnil na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in zaprosil za mnenje, "kaj mu je v tem trenutku storiti". Na KPK pravijo, da sami nimajo podlage za uvedbo postopka, saj je z opravljanjem dejavnosti že prenehal. Do januarja letos je bil namreč prokurist v zobozdravstvenem podjetju svoje hčerke. Do razkritja je prišlo ravno v času, ko bodo poslanci glasovali o predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti, Gregorič pa je izrazil pomisleke o koalicijskem določilu, ki predvideva neprofitnost koncesionarjev.

Poslanec Miroslav Gregorič je bil namreč do januarja letos prokurist v zobozdravstvenem podjetju, a tega ni prijavil pristojnim institucijam - ne DZ, ne KPK, je v ponedeljek poročala Televizija Slovenija. Sam trdi, da se tega, ali je dejavnost prijavil, ne spomni, KPK pa je opozorila, da sta funkciji nezdružljivi.

Miroslav Gregorič

V poslanski skupini so se o tem danes pogovorili, je dejala Nataša Avšič Bogovič, Gregorič pa da jim je pojasnil svojo situacijo. Počakali bodo, da KPK v skladu s pristojnostmi odloči o zadevi. "Čakamo na dodatna pojasnila, verjamem pa tudi, da človek kdaj kaj pozabi narediti in lahko, ko to ugotovi, zadevo sanira," je dejala. V Svobodi so njegovo odločitev, da za mnenje zaprosi KPK, sprejeli z zadovoljstvom. "Ker neodvisnim institucijam, kot je KPK, zelo zaupamo, spoštujemo pravno državo in verjamemo, da bodo odločili v skladu s pristojnostmi," je dejala. "O opravljanju dodatne dejavnosti poslanca na komisiji nismo bili seznanjeni, ker pa je z opravljanjem dejavnosti že prenehal, nimamo več podlage za uvedbo postopka," so opozorili na KPK. Gregorič je namreč funkcijo pravnega zastopnika podjetja opravljal do 6. januarja letos.

KPK

Nezdružljivost funkcij poslancev je sicer primarno urejena v zakonu o poslancih. Na KPK so poudarili, da se od poslancev kot najvišjih predstavnikov oblasti upravičeno pričakuje, da poznajo zakonske določbe in ravnajo v skladu z njimi. "Ravnanje poslanca v tem primeru je vsekakor slabo sporočilo javnosti in ne krepi zaupanja v delovanje javnega sektorja. Vprašanje odstopa pa je vprašanje za vsakega posameznika oziroma njegovo poslansko skupino," so zapisali na KPK. Kot vodja poslanske skupine Avšič Bogovičeva ne pričakuje Gregoričevega odstopa. "Pustimo, da se zadeva razišče, pa bomo videli, če je res kaj takšnega storil, da bi bilo treba prevzeti odgovornost z odstopom," je dejala. Po njenem mnenju Gregoričevo ravnanje ni črni madež za stranko ali koalicijo, tudi ne za sprejemanje zakona o zdravstveni dejavnosti. Gregorič pa bo ravnal "samoiniciativno, proaktivno, da ta črn madež spere, tako s sebe kot s stranke", je zagotovila.

Gregorič se je strinjal s pozivom k razmisleku

Poslanci bodo namreč v sredo glasovali o predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti, v četrtkovi razpravi pa je bilo slišati številna nasprotujoča si stališča o koalicijskem določilu, ki predvideva neprofitnost koncesionarjev pri opravljanju javnih zdravstvenih storitev. K ponovnem razmisleku o tem določilu sta koalicijske poslance pozvala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za finance Klemen Boštjančič. Z njunim stališčem pa se je strinjal tudi Gregorič. "Koncesionarje imamo tudi med lekarnarji, veterinarji, nekaterimi vrtci, nekateri domovi za starejše, notarji, pa tudi servisi za tehnične preglede motornih vozil. Ali bomo tudi tem prepovedali ustvarjati dobiček," je vprašal v razpravi prejšnji teden.

Gregoričeva hči ima sicer v Ljubljani zobozdravstveno ordinacijo s koncesijo, ki je v lasti podjetja Cyclopet. Podjetje je Gregorič ustanovil leta 2003, leta 2012 ga je predal svoji ženi, ta pa leta 2018 njuni hčeri. A je poslanec Gibanja Svoboda vse do 6. januarja letos ostal prokurist, torej pravni zastopnik podjetja.

Odziv koalicijskih partnerjev

Svoje glasovanje pri predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti bo Gregorič moral pojasniti sam, je v izjavi za medije dejal poslanec SD Predrag Baković. "Lahko tudi pričakujemo, da morda bo pa tokrat glasoval drugače, ravno iz tega razloga," je dejal. Omejitve glede nezdružljivosti funkcij funkcionarjev so postavljene z razlogom in jih je treba spoštovati, meni Baković. Tisti, ki tega ne spoštuje, mora prevzeti odgovornost in posledice. Poslanci po njegovem mnenju morda včasih "preveč lahkomiselno jemljemo vse te omejitve", ker en glas od 90 ne pomeni veliko. "Vendar je že iz naslova etičnosti in moralnosti prav, da se jih držimo na vsakem koraku," je dodal. Da so poslanke in poslanci na začetku vsakega mandata natančno soočeni z vsemi zahtevami institucij, pa je dejal vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. "Če želiš resno opravljati funkcijo, moraš potem te stvari tudi resno jemati," je dodal. To je osnovni temelj transparentnosti, hkrati pa pomemben gradnik zaupanja javnosti v funkcijo poslanca. "Vsak tak spodrsljaj potem nekako krni ugled, ne samo posameznega poslanca, ampak celotne institucije," je dejal. Meni, da bi morali glede Gregoričevega položaja pridobiti "vsaj še neko dodatno stališče KPK", ki naj pretehta resnost tega prekrška. "Potem se mora vsak posameznik pri sebi odločiti, ali je ta prekršek zanj in za njegove moralne standarde dovolj resen, da naredi ta korak, da odstopi," je dejal Tašner Vatovec.

Pred vrati je glasovanje pri predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti .