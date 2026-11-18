Romunsko tožilstvo je za portal Info360 potrdilo, da je Gregor Hudohmet po odločitvi pristojnega sodišča iz pripora premeščen v hišni pripor. Portal sicer poroča, da naj bi ga prestajal v Sloveniji, vendar po naših informacijah Hudohmet ostaja v Romuniji.

Hudohmeta so romunski protikorupcijski preiskovalci pridržali 25. septembra zaradi suma, da je pri poslu, povezanem z gradnjo velikega baterijskega hranilnika električne energije v romunskem mestu Gheorgheni, zahteval 450.000 evrov podkupnine in DDV.