Romunsko tožilstvo je za portal Info360 potrdilo, da je Gregor Hudohmet po odločitvi pristojnega sodišča iz pripora premeščen v hišni pripor. Portal sicer poroča, da naj bi ga prestajal v Sloveniji, vendar po naših informacijah Hudohmet ostaja v Romuniji.
Hudohmeta so romunski protikorupcijski preiskovalci pridržali 25. septembra zaradi suma, da je pri poslu, povezanem z gradnjo velikega baterijskega hranilnika električne energije v romunskem mestu Gheorgheni, zahteval 450.000 evrov podkupnine in DDV.
Pri domnevnem kaznivem dejanju naj bi mu pomagal Cristian Dragomir, predstavnik romunskega podjetja, ki sodeluje pri projektu. Tudi njega so priprli, pozneje pa premestili v hišni pripor.
Hudohmetu so prvotni 30-dnevni pripor podaljšali, zdaj pa ga je sodišče nadomestilo z milejšim ukrepom.
Medtem so v družbi GEN-I potrdili, da so Hudohmeta 12. novembra razrešili z mesta direktorja družbe GEN-I Sonce. Njegovo delovno razmerje ni prenehalo, pogodba o zaposlitvi pa je v suspenzu.
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