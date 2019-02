Grehi poslancev: kakšna je lestvica za odstop?

Kraja sendviča je nedopustna, ampak ... je Darij Krajčič res storil tako hud prekršek, da je moral spakirati svoje kovčke in zapustiti Državni zbor? Je to med poslanci res največji greh? In če je poslanec moral odstopiti zaradi sendviča, bo kdo odstopil zaradi veliko dražje makete, preplačanih infrastrukturnih projektov, oškodovanja bank, odtekanja milijonov v zdravstvu?

Spomnimo se primerov iz preteklosti. Nekdanji premier Miro Cerar je ministraDušana Mramorja in Majo Makovec Brenčič pri dodatkih za stalno pripravljanost branil do konca. Prvi si je neupravičeno izplačal skoraj 45.000 evrov, druga jih je prejela skoraj 14.000.

"Ocenil sem, da napake niso bile tako hude, da bi ministri morali zapustiti vlado, to pa zato, ker dobro delajo," je dejal takrat in dodal:"Te napake so bile priznane in obžalovane."

Obžalovala je tudi poslanka SD Bojana Muršič. Dobrih 340 evrov škode je povzročila občini Ruše, ko je kupila jopice za stranko. Očitno premalo. Poslanka je še naprej.

So pa pred dvema letoma suhe slive, študentska hrana, jušne kocke, pašteta in piškoti z mesta državnega sekretarja javne uprave odnesli Janka Burgarja. MinisterBoris Koprivnikar ga kljub domnevni bolezni ni zaščitil.

Tudi danes ne sledijo vsi standardom, ki jih pri sprejemanju odgovornosti postavlja premier Marjan Šarec. Kljub kriminalističnim preiskavam, ugotovljenim nepravilnostim v notranji preiskavi, šlampariji z napačno izbiro zaradi excel tabele, bo svoj stolček obdržal šef direkcije Damir Topolko.

Ministrica Alenka Bratušek pravi, da "v tem trenutku ni nobenega razloga za kakršnokoli ukrepanje".