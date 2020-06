Grem s tokom. Moja Dolina Soče.

Zdaj je čas, da jo letos poleti spet obiščete in se naužijete njene sveže energije – sami, v dvoje, z družino ali prijatelji. Dolina Soče pozdravlja poletje z inspiracijsko zgodbo Grem s tokom . Njen junak je Sašo Taljat, nekdanji vrhunski kanuist in svetovni prvak, ki je otrok smaragdne Soče. Zanj je vožnja po reki največja sprostitev, tudi na najbolj divjih brzicah je umirjen in hladnokrven. Možnosti športnih aktivnosti na Soči, ob reki na kolesu ali peš in pod padalom nad njo, vas bodo napolnile z občutki sreče in sprostitve. Na priljubljenih daljinskih poteh v osrčju Julijskih Alp na čelu z Juliana Trail in Alpe Adria Trail boste lahko cel teden uživali na nezahtevnih nižinskih pohodih, spoznavali dediščino in uživali v prijaznosti domačinov. Vzpon v visokogorje vas bo nagradil z razgledi in mlečnimi izdelki pastirjev, ki poletje preživijo sredi visokogorskih pašnikov. Z odličnimi siri, skutami in drugimi dobrotami vam postrežejo tudi v dolini, od pristnih lokalnih gostiln vse do z dvema Michelinovima zvezdicama nagrajene restavracije Hiše Franko.

Soča: reka, ki te pelje in vodi naprej

»Tudi če se cel svet ustavi, Soča teče naprej. Prav tako življenje v njeni dolini. Na Turizmu Doline Soče smo ves ta čas povezovali lokalne ponudnike in jih spodbudili k pripravi privlačne ponudbe programov in doživetij za domače goste iz vse Slovenije. Na naši spletni strani jeskupen rezervacijski sistem, ki vam lahko pomaga izbrati idealne počitnice, našim ponudnikom pa pomaga pri trženju po Sloveniji.« pripoveduje Janko Humar, direktor Zavoda za turizem Doline Soče.

»V štirih centrih vodnih športov, v Bovcu, Tolminu, Kobaridu in Kanalu, lahko na Soči najdete svoj raj kajakaši, raftarji in ribiči. Vznemirljive perspektive reki dajeta soteskanje in spust po jeklenicah. Sprehajalne in pohodniške poti nudijo spektakularne razglede na kraljestvo Zlatoroga in Julijske Alpe. Pri nas je vstop v Triglavski narodni park še zlasti čudovit zaradi Tolminskih korit in njihovih smaragdnih tolmunov. Možnosti za oddih v najlepši dolini na svetu je neskončno«, vabi Humar in dodaja, da vam na destinacijskem portalu in v informacijskih centrih po dolini pomagajo z rezervacijo vseh posoških doživetij in nastanitev ali vam priporočijo najboljše lokalne ponudnike.

Hodim s tokom: dolina Soče in Julijske Alpe

Osvežujoča bližina Soče in visokogorski svet Julijskih Alp, ki se nad njo vzpenja, uvrščata dolino Soče med najlepše pohodniške destinacije. Označene poti različnih zahtevnosti navdušujejo tako izkušene alpiniste kot ljubiteljske sprehajalce. Pohodniški dopust v Posočju je zato odlična izbira tako za pare kot za družine z otroki ali skupine prijateljev.

Zavod za turizem Doline Soče vam pomaga z rezervacijo nastanitev v številnih kampih, hotelih, apartmajih in na turističnih kmetijah ter vam pripravi idealen program za vaš oddih, saj je pri njih booking center za pohodniška doživetja Juliana Traila in Alpe Adria Traila, dveh daljinskih poti, ki sta zaradi manjše zahtevnosti primerni tudi za tiste, ki radi visokogorje občudujete z nižjih nadmorskih višin. Mednarodna pohodniška pot Alpe Adria Trail, ki vodi čez tri države od visokogorja do morja, vas bo v Posočju popeljala čez kraje, kjer se alpski svet druži z Mediteranom. Tu se na 80 kilometrih odvijejo 4 njene etape, skrajšani odseki poti ob reki Soči so primerni tudi za družine z otroki. Pohodniška pot Juliana vas popelje po robu Julijskih Alp okrog Triglavskega narodnega parka, kjer se spoznate z naravnim in kulturnim utripom alpskih dolin, ne da bi morali zagristi v kolena in se povzpeti na katerega od dvatisočakov. Posoški del poti se razteza na 8 etapah in dobrih 110 kilometrih. Med vašim pohodniškim dopustom lahko prespite v apartmajih, v sodobnih hotelih ali kampih v idilični naravi.

V Posočju vstopamo v Triglavski narodni park, največji in edini narodni park v Sloveniji, kjer med odkrivanjem visokogorja srečujemo številne zaščitene gorske rastline in živali. Najnižja vstopna točka vanj so slikovita Tolminska korita, kjer se sprehodimo med strmimi stenami, v katere je zrezala svojo strugo reka Tolminka, ki se pri Tolminu izlije v Sočo. V koritih lahko občudujemo naravne pojave, kot so termalni izviri, skale nenavadnih živalskih oblik in tudi jama, ki je Danteja navdihnila pri pisanju Božanske komedije.