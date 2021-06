Gremo s tokom. Zelena dolina Soče.

Dolina Soče je ena od 10 NAJ evropskih destinacij za letošnji obisk po izboru European Best Destination. Gremo s tokom po energijo Soče in doživetja doline.

Ena najbolj želenih outdoor destinacij v Evropi je raj za aktivne počitnikarje. Letošnje poletje nas Soča kot vodna sirena spet kliče, da gremo naprej s tokom, v osrčje Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka. Dolino Soče je oblikovala ena najlepših alpskih rek, ki nam pomaga sprostiti misli – pa naj bomo sami, v dvoje, z družino ali prijatelji. Na razglednih grebenih nad reko je kot na mediteranskih terasah, kjer lahko sredi Alp prinese vonj po morski soli. Tu vsak najde mir in avanture. Soča vse od izvira in Velikih korit do živahnega toka z brzicami in sončnih prodišč z mirnejšo vodo teče z energijo, ki polni obiskovalce. Nova spletna stran kot smaragdni odsev reke ponuja navdih za oddih.

icon-expand Gremo s tokom, gremo po avanture v Dolino Soče. FOTO: Jošt Gantar

Gremo s tokom spoznavat lepote Soče 138 km toka reke Soče je polnih osvežujoče vode. Alpski travniki, gozdovi in vrhovi nad reko skrivajo ogromno izvirov, tudi zdravilnih. V Bovcu, Kobaridu, Tolminu in Kanalu so pohodniški čevlji, kolo ali kajak edina obvezna oprema. Z destinacijsko kartico Julijske Alpe – Dolina Soče lahko tudi na avtomobile kar pozabimo zaradi številnih vključenih prevozov do najprivlačnejših lokacij. »Pri Turizmu Doline Soče smo veseli, da nas obiskovalci uvrščajo v sam vrh slovenskih in evropskih alpskih destinacij. Letos poleti naš vozni red javnih prevozov po Dolini Soče res olajšuje dostop do znamenitosti, kot so veličastna Tolminska korita ali spominska cerkev Sv. Duha na Javorci, ki ima znak Evropske dediščine. Lepote, ki so dale razglede Zgodbam iz Narnije, moramo ohraniti, ravno tako naš način življenja na pašnih planinah, ki ima že vsaj tisočletje isti ritem. Načela odgovornosti do narave in lokalnega okolja se trudimo vpeljevati pri vseh aktivnostih in ponudbi. K zelenim ravnanjem spodbujamo tudi naše goste. Znak Slovenia Green Gold Destination nam narekuje zeleni tok in odgovornost«, je prepričan Viljam Kvalič, direktor Turizma Doline Soče.

Gremo s tokom, začutit energijo in okuse Soče V Dolini Soče je možnosti za aktiven oddih neskončno. Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal so kot turistična središča prava poletna poslastica za vse športne navdušence. Turizem Doline Soče na prenovljeni spletni strani pomaga izbrati idealne počitnice. Pobegnite na aktiven odklop in izberite doživetja zase. Poletna osvežitev v enem od naravnih kopališč Soče ali tople Nadiže in Idrijce, vodne avanture na brzicah reke in odkrivanje lepot doline s kolesom ali peš, so med najbolj priljubljenimi. Številni kampi, hoteli, apartmaji in turistične kmetije so idealno izhodišče za raziskovanje Doline Soče. Nebesa Chalets, Astra Montana, Penzion Kobala, Kamp Korita in Eko kamp Kobarid že imajo mednarodne zelene certifikate. Vse več je certificiranih ekoloških turističnih kmetij. Ljubitelji kulinarike boste z okušanjem tradicionalnih soških jedi in v EU zaščitenih avtohtonih slovenskih sirov, kot sta Tolminc in Bovški sir, prebudili svoj apetit. Na visokogorskih pašnih planinah so doma pristni okusi skute, sirotke in sirov lokalnih pastirjev, mlekarjev in sirarjev. Dolina, kjer v Hiši Franko, z dvema Michelinovima zvezdicama nagrajeni restavraciji, ustvarja najboljša kuharska mojstrica sveta leta 2017 Ana Roš, je naravna shramba divjih rastlin in dobrot, ki naredijo zelo kratko pot od voda, travnikov in gozdov do krožnikov. Lokalne dobrote odlično teknejo tudi na turističnih kmetijah in v drugih izbranih restavracijah.

icon-expand Okusi Hiše Franko in Doline Soče. FOTO: Mediateka STO

Gremo s tokom. Dolina Soče v žepu. »Možnosti za oddih v najlepši dolini na svetu je neskončno. Zakaj priporočamo destinacijsko kartico Julijske Alpe – Dolina Soče. Med 1. junijem in 31. oktobrom z nakupom kartice po enotni ceni 29 € raziskujete znamenitosti v dolini. S kartico v žepu se lahko brezplačno podate na pot z vlakom iz Ljubljane ali Nove Gorice vse do Doline Soče. Prost vstop vas čaka pri glavnih znamenitostih in muzejih. Z gondolo se lahko podate do najvišje ležeče plaže na Kaninu, več kot 2500 m nad morjem. Ko izberete javni prevoz s hop-on-hop- off busom ali shuttlom po Dolini Soče, ki je za imetnike kartice brezplačen, se s tem simbolično zahvalite naravi in jo razbremenite. Kartica Julijske Alpe vas na doživetja in izlete popelje tudi naprej, vse do Brd, Bohinja in Radovljice«, pravi Damjana Munih Kacafura iz Turizma Dolina Soče in vabi, da kartico poiščete v vseh turističnih informacijskih centrih v Dolini Soče ali pri nekaterih ponudnikih nastanitev.

icon-expand Dolina Soče v žepu z destinacijsko kartico Julijske Alpe. FOTO: Arhiv ponudnika

Gremo s tokom uživat v Dolino Soče Dolina Soče je zaradi svoje raznolikosti ena najbolj priljubljenih destinacij v Evropi. Številne označene poti različnih zahtevnosti navdušujejo tako izkušene alpiniste kot sprehajalce. Juliana Trail in Alpe Adria Trail, dve daljinski poti, sta primerni za vse, ki radi visokogorje občudujete z nižjih poti. V Dolini Soče najdete dozo užitka tudi vsi adrenalinski navdušenci. Ljubitelji brzic skočite v kajak ali pa se podajte na skupinsko dogodivščino z raftom. Vznemirljivo doživetje je soteskanje med strmimi stenami, v zraku pa se pnejo jeklenice dveh zipline parkov - 3 km dolg spust nad dolino Krnice in 4,5 km dolgo doživetje čez reko Učjo v največjem zipline parku v Evropi. Kaj pa Dolina Soče na kolesu? Daljinske turno-kolesarske poti so odličen način raziskovanja. Sredi narave lahko na Poti miru spoznate tudi zgodovinsko dediščino 1. sv. vojne, večinoma ohranjeno na originalnih lokacijah. Popolnoma nov svet se vam odpre na grebenu Kolovrat, kjer lahko v enem pogledu ujamete razgled od Julijskih Alp do Jadranskega morja. Pravo poletno presenečenje je vzpon na Kanin. Na gori doživetij se odpravite do naravnega okna v Prestreljeniku po varovani plezalni ferati ali naprej na zahtevnejše ture.

icon-expand Na Soči vsak najde mir in avanturo. FOTO: Jošt Gantar

Gremo s tokom odkrivat Triglavski narodni park Prav vsi lahko prispevamo k zelenemu obisku Doline Soče. Ko kot gostje stopamo v občutljivi naravni habitat Triglavskega narodnega parka, imamo posebno odgovornost. Tu so doma redke živali in rastline, med njimi 19 takih, ki jih ne srečamo nikjer drugje. Ko na sprehodu zaslutimo švist Planinskega orla skozi nebo ali ujamemo skok gamsa in počivanje kozoroga sredi alpskih rož, ko zagledamo glavo alpskega svizca med travami, črnega močerada na skali, malega skovika ali druge zaščitene živalske vrste, doživimo ta poseben svet z drugačnim odnosom. Reka Soča je zaščitena kot naravni spomenik. Domačini cenijo njeno lepoto in naravo. Pomagajmo jim jo ohraniti. Ob obisku prinesimo le dobro voljo in odnesimo nepozabne dogodivščine.

icon-expand Raziskujemo lepote zelene Doline Soče. FOTO: Jošt Gantar