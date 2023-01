Greste na počitnice? Preverite veljavnost dokumentov

Kot so sporočili z ministrstva, januarja in februarja poteče veljavnost 15.658 osebnim izkaznicam (januarja 6666 in februarja 8992) in 8355 potnim listom (januarja 3920 in februarja 4435). Do konca leta pa poteče veljavnost 154.248 osebnim izkaznicam in 61.619 potnim listom.

Vloga za nov potni list ali osebno izkaznico se lahko vloži na kateri koli upravni enoti tudi pred datumom poteka dokumenta. Priporočajo, da se vloga za nov dokument vloži vsaj deset dni pred potovanjem.

Če so državljani v časovni stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko zaprosijo za nujno izdelavo dokumentov. V tem primeru bosta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Za nujno izdelavo dokumenta je treba ob vlogi plačati dvojno upravno takso.

Povprečna čakalna doba za izdajo novega dokumenta je en teden. Ker je zaradi potovanj v tujino pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov, se lahko čakalna doba tudi podaljša. Na spletni strani Cetisa je na voljo podatek o čakalni dobi za izdelavo dokumenta.

Imetniki nove osebne izkaznice (biometrične in elektronske) si lahko naložijo mobilno aplikacijo eOsebna, ki omogoča enostavnejšo uporabo.

Staršem posebej priporočajo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti. Otroku do dopolnjenega tretjega leta starosti se izda potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od tretjega do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let.

Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva do 90 dni v vseh državah EU in Evropskega gospodarskega prostora, na podlagi dvostranskih sporazumov pa lahko potuje tudi v Albanijo in Švico.

Prav tako lahko s slovensko osebno izkaznico potuje na Azore (sestavni del Portugalske), v Bosno in Hercegovino, Črno goro, Gibraltar, Makedonijo, Martinik (odvisno ozemlje Francije), Moldavijo, Monako, San Marino in Srbijo.

Za obisk drugih držav je potreben veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je ta ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Zato svetujejo, da se v primeru potovanja predvsem v države z vizumskim režimom pravočasno pozanimajo o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.