Pred nami najbolj prometno obremenjen vikend doslej

Da tudi ta konec tedna pričakujemo gost promet, je napovedal Dars. "Ta bo upočasnjen na primorski avtocesti, zastoje pričakujemo na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici ter na južni obvoznici," so zapisali in svetovali, da pred odhodom na pot preverite prometne razmere.

Na pretočnost prometa vpliva tudi dejstvo, da na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana center v obeh smereh promet poteka po polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v vsako smer (zaprta je polovica avtoceste iz smeri Dolenjske proti Primorski).

Poleg tega pa bodo predvidoma do konca julija 2024 na severni ljubljanski obvoznici med Celovško cesto in Kosezami skrajšani zaviralni in pospeševalni pasovi zaradi postavitve pol(portalov) v sklopu obnove avtoceste med Šentvidom in Kosezami, priključka Podutik in razcepa Koseze.

Kdaj je iz smeri Avstrije proti Hrvaški pričakovati najmanj gneče?

Prometno-informacijski center je objavil tudi nekaj nasvetov glede tega, kdaj se iz smeri Avstrije proti Hrvaški pričakuje manj gneče. Svetujejo, da se na pot odpravite ob ponedeljkih po 17. uri, ob torkih ali sredah, ob petkih do 11. ter po 21. uri mimo Ljubljane, ob sobotah pred 7. uro ter po 20. uri mimo Ljubljane in ob nedeljah popoldne.