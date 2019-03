Greste v Planico? Vedenje naj bo športno, udeležba v prometu pa brez alkohola

V času Planice je promet proti Jesenicam in naprej proti Kranjski Gori vsako leto močno povečan, podaljša se čas vožnje, predvsem v soboto in nedeljo nastajajo zastoji.

Kritični točki za udeležence v prometu sta konec avtoceste, v primeru zapolnitve parkirišč pa tudi relacija od Kranjske Gore do Planice. Organizator bo zagotavljal krožni promet na relaciji Jesenice–Kranjska Gora–Planica (prihodi z vlakom), in tudi krožni promet na sami prireditvi oziroma relaciji Kranjska Gora–Planica s pobiranjem obiskovalcev ob parkiriščih. Policisti obiskovalce prosijo, naj to uporabljajo v čim večji meri.

Tudi ta konec tedna bo promet potekal počasneje. Gorenjski policisti zato voznike opozarjajo na pravilno razvrščanje ob morebitnem zastoju na avtocesti (prost reševalni pas), na ostalih cestah pa naj se pomaknejo bližje desnemu robu vozišča zaradi interventne poti. Prehitevanje kolone je prepovedano, nevarna pa so tudi razna manevriranja v zastojih, polkrožna obračanja, zapuščanje kolone in podobno.

V soboto in nedeljo velja poseben režim prometa in kontrole vstopnic. Avtobusi, minibusi in kombiji morajo imeti na vidnem mestu na vetrobranskem steklu parkirno nalepko, ki bo omogočila hitrejšo selekcijo in s tem hitrejši dostop do parkirnih prostorov v Planici. Vozila, ki ne bodo imela parkirne nalepke, bodo na relaciji iz smeri Ljubljane na avtocesti usmerjena na parkirišče na platoju Karavanke, kjer bodo na podlagi predložitve vstopnic vseh potnikov oz. ob nakupu manjkajočih vstopnic, pridobila ustrezno nalepko.

Proti Poncam se bo mogoče podati tudi z vlaki Slovenskih železnic, ki bodo navijače do Jesenic in Hrušice pripeljali po ugodnejši ceni. V dneh planiškega praznika bodo do Jesenic vozili redni vlaki s podaljšanim voznim redom, v soboto in nedeljo pa izredna vlaka do Hrušice.

Največ dela glede na vsakoleten množičen obisk pričakujejo na področju prometa zaradi stalnega nadzora cestnih relacij in fizičnega urejanja prometa ter na področju javnega reda in miru, kjer gre tudi za stalno prisotnost na območju prireditve. "Predvsem sobota bo verjetno bolj kot ostali dnevi aktualna po alkoholu. Zato obiskovalce pozivamo, naj bo vedenje športno, udeležba v prometu – peš ali z vozilom – pa brez alkohola," so zapisali na PU Kranj.

Pazite na svoje otroke in osebne predmete

Pešci ne smejo stopiti na cesto. Do in iz Planice so urejene pešpoti za smeri Rateče, Ledine in Kranjska Gora. Pot na relaciji krožišče Rateče do Planice je nova, poteka ob cesti in je od nje fizično ločena.

Vsako leto po dogodku na kraju ostane večje število izgubljenih predmetov. Kar se najde, policija evidentira in v skladu s predpisi o najdenih stvareh do 30 dni hrani na Policijski postaji Kranjska Gora. Obiskovalce zato pozivajo, naj poskrbijo za svoje stvari.

Vsako leto so med in po prireditvi v manjšem številu aktualna tudi iskanja oseb. Nekatere se išče zaradi alkohola in opitosti, drugi – predvsem gre za otroke – pa se lahko izgubijo v množici.