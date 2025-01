Grims bi Musku podelil Nobelovo nagrado za mir

" Elon Musk je samoiniciativno in s svojimi lastnimi financami prevzel X, nekdanji Twitter, ter na njem omogočil deljenje različnih mnenj in idej, na platformi je onemogočil politično cenzuro, prav tako pa se je zoperstavil vsem, ki so želeli omejiti svobodo govora," je v svoji obrazložitvi, zakaj bi bil ameriški milijarder odličen kandidat za prejem Nobelove nagrade za mir, zapisal evroposlanec iz vrst SDS Branko Grims . Ob tem je spomnil, da so nekatere platforme po ponovni izvolitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa sledile po poti X-a.

Glavni izvršni direktor tehnološkega podjetja Meta Mark Zuckerberg je namreč nedavno sporočil, da bodo na njegovih družbenih omrežjih v ZDA ukinili preverjanje dejstev, s čimer da želi dati prednost svobodi govora. A številne ob tem skrbi, kaj to pomeni za širjenje dezinformacij, in opozarjajo, da bi lahko družbena omrežja s tem postala še večji raj za nevarne in škodljive objave, žrtve katerih bi bili lahko predvsem mladi.

Lani je Nobelovo nagrado za mir zaradi svojih prizadevanj za svet brez jedrskega orožja prejela japonska organizacija Nihon Hidankyo. Nobelov odbor v Oslu je gibanju namenil pohvalo, ker je s pričevanjem preživelih pokazalo, da se jedrsko orožje ne sme nikoli več uporabiti. "Usode tistih, ki so preživeli pekel Hirošime in Nagasakija, so bile dolgo prikrite in zanemarjene," je dejal odbor.

Svoboda izražanja ni absolutna pravica

Pravica do svobode izražanja sicer ni absolutna in jo je zato v skladu z drugim odstavkom 10. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah izjemoma dopustno omejiti. Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon in so v demokratični družbi nujne zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali morale, varovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, preprečitev razkritja zaupnih informacij ali varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva.

Omejena je lahko tudi s pravicami drugih, a le ob upoštevanju splošnega ustavnega načela sorazmernosti. Svobodi izražanja tako nasproti pogosto stoji pravica do človekovega dostojanstva in varnosti, pravica do varstva zasebnosti in osebnostnih pravic, pravica do varstva osebnih podatkov, dolžnost države, da varuje mladino, prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni.

Eden najpogostejših razlogov za omejevanje pravice do svobode izražanja, po navedbah Ustavnega sodišča, nastopi ob koliziji s 34. členom Ustave RS – vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti – in 35. členom ustave – varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic –, s katerim je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Oba člena predstavljata temelj pravice do varstva časti in dobrega imena.

Nekateri bi Muska povabili v Bruselj

To sicer ni edina nedavna pobuda, ki je povezana z milijarderjem, ki se vse pogosteje vmešava tudi v evropsko politiko. V torek je grški evropski poslanec Emmanouil Fragkos iz desničarskih Evropskih konservativcev in reformistov predsednici Evropskega parlamenta Roberti Metsoli naslovil pismo, v katerem ji je predlagal, da bi lahko šef več tehnoloških podjetij nagovoril plenarno zasedanje.