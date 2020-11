Kazenske ovadbe in dokazi o vpletenosti skrajne desnice na protestih

Je Janševa vlada vedela, da se pripravljajo nasilni protesti, pa ni ukrepala? Poslanec Levice Miha Kordiš je po zaprti seji odbora za notranjo politiko dejal, da sta Policija in politični vrh vedela, kaj se pripravlja 5. novembra, ter da bi stopnjevanje nasilja na "marsikateri točki lahko preprečili". Kordiš si je za to izjavo prislužil kazensko ovadbo predsednika komisije poslanca SDS Branka Grimsa. Oba poslanca smo gostili v oddaji 24UR ZVEČER.

Branko Grims Mihi Kordišu očita, da je izdajal podatke Sove, prepričan je, da obstaja sum kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja. In kako Kordiš gleda na kazensko ovadbo? "Pravljičar Branko 'Grim' lahko svoje pravljice odene tudi v obliko kazenske ovadbe pa so to še vedno pravljice," pravi poslanec Levice, ki poudarja, da vlada Janeza Janše s takšnimi akcijami poskuša preusmerjati pozornost od drugih težav v državi, hkrati pa se "steklo" spravlja na vse, ki stojijo "njeni strahovladi nasproti". "V državi imamo epidemijo, ki je vladi popolnoma ušla izpod nadzora. Smo rekorderji v številu smrti v Evropi. Sedaj pa skušajo pomesti pod preprogo osem mesecev katastrofe, da se tako spravljajo na ljudi."

icon-expand Miha Kordiš FOTO: 24UR ZVEČER

Grims mu je odvrnil, da Kordiš ni imel nobene pravice, da bi stopil pred kamere po zaprti seji, na kateri so obravnavali zaupne podatke, označene s stopnjo tajnosti. "Potem pa se je skliceval na informacije slovenskih obveščevalnih služb, navedel nekatere podatke in jih po svoje interpretiral. Če je govoril resnico, je to neposredna kršitev zakona o tajnih podatkih in pomeni izdajo podatkov, kar sankcionira kazenski zakonik. Če pa je govoril delno resnico oziroma manipuliral s podatki, pa je to zloraba uradnega položaja oziroma uradnih pravic. Kot predsednik odbora, ki je dolžan skrbeti za zakonitost, nisem imel druge možnosti, kot da vložim ovadbo in pustim, da posreduje sodni sistem," je dejal poslanec SDS. Kordiš je nato dejal, da se v SDS očitno ne morejo odločiti, ali je izdal tajne podatke ali pa je nekatere stvari govoril po krivici. "To je totalna shizofrenija. Na enak način ta hip poskušajo utišati veliko večino državljank in državljanov, ki zahtevajo referendum o tem, ali se bo 780 milijonov evrov vrglo za nakupe orožja ali bi nemara ta denar vložili v bolnišnice."

icon-expand Branko Grims FOTO: 24UR ZVEČER

Grims je v repliki dejal, da se bo skliceval na to, kar je naredila Sova, ki je odgovorna za te podatke. "Sova osnovnih navedb ni ne zanikala ne potrdila, ampak je zanikala ustreznost interpretacij. Torej je šlo za manipulacijo," je prepričan Grims, ki sicer pravi, da je Kordiš storil oboje – najprej razkril tajne podatke, nato pa z njimi manipuliral skozi neustrezno interpretacijo. "Tega ni storil naključno, stopil je pred kamere. Šlo je za naklepno dejanje."

Kordiš, ki ga je Sova opozorila na neustrezne interpretacije, pojasnjuje, da je zgolj povedal, da so bili v dogodkih povezani elementi skrajne desnice, in nato nadaljeval, da je marsikatera grupacija desnice zgodovinsko izpričano povezana s stranko SDS. "Vsakič, ko se dokazi o povezavi SDS in teh skupin pojavijo v slovenski javnosti, se SDS od tega nikoli ne ogradi niti ne zanika, pač pa se na tiste, ki so razkrili te podatke – spomnimo se na Anuško Delićin Erika Valenčiča – spravljajo z enakimi in neutemeljenimi kazenskimi ovadbami. Sicer pa tudi sam za kamero nisem povedal nič kaj takšnega, kar ne bi že tako prišlo v javnost. Večji del tega je bil znan že pred samim dogodkom."