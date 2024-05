Grims: Italija bo zaostrila nadzor na meji. Golob: To so izmišljotine

Grims je danes Tajanijevo izjavo izpostavil predvsem v luči domnevnih groženj migracij za tuje naložbe, razvoj podjetništva in blaginjo prebivalstva. Poslanec in kandidat na prihajajočih volitvah za Evropski parlament je namreč prepričan, da je s tem vprašanje migracij postalo "ne samo varnostno, ampak tudi temeljno razvojno vprašanje".

Italija je sicer oktobra lani, formalno zaradi zaostrovanja bližnjevzhodne krize, vzpostavila notranjo kontrolo na meji s Slovenijo, enako kot je Slovenija nato storila na mejah s Hrvaško in Madžarsko.

Na temo teh besed je po zahtevi SDS v petek razpravljal že odbor DZ za notranje zadeve, kjer je notranji minister Boštjan Poklukar ocenil, da je izjava italijanskega ministra "nekoliko ponesrečena ali mogoče medijsko vzeta iz konteksta". Iz schengenskega sporazuma se namreč ne da kar tako izstopiti, saj ta določa, kakšne so obveznosti posamezne države in kako schengen deluje, je poudaril.

Golob mu je v odgovoru odvrnil, da je Slovenija privlačno okolje za tuje poslovneže in vlagatelje. Glede mejnega nadzora je poudaril, da ima Slovenija z Italijo odlične odnose, in da na vladi še preučujejo, ali bodo notranji nadzor podaljšali. Kot je poudaril, je meja med Slovenijo in Italijo bistveno bolj prepustna kot v primeru Avstrije, ki že dolgo vrši nadzor na svojih mejah.

Grims je nadalje premierja vprašal, kako namerava ukrepati za zaščito države v primeru odločitev Rima o zaostritvi nadzora, ki ga po njegovih informacijah pripravljajo italijanske oblasti. Ti ukrepi naj bi stopili v veljavo jeseni, posledično pa bi to vodilo v dodatno ukrepanje Dunaja, je prepričan. Golob je dejal, da v teh navedbah ni resnice, odgovarjanje na vprašanje, "ki temelji na popolnih izmišljotinah" pa označil kot zapravljanje časa. Premier trdi, da so stvari glede migracij kljub povečanem številu prihodov pod nadzorom.

V nadaljevanju odgovora je izpostavil še potrebo po reševanju teh problematik na ravni Evropske unije in se spraševal, ali bi bilo povečanje števila prihodov iz Turčije lahko povezano s pogajanji Ankare z Evropsko komisijo glede novega paketa pomoči na področju begunske krize.