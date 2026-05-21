Grims ne vidi razloga za morebitne dodatne sankcije EPP

"Sodelovanje v politiki, ko gre za obrambo temeljnih človeških in civilizacijskih vrednot, je najbolj normalna stvar v politiki, še posebej sodelovanje desnosredinskih in desnih strank," je o udeležbi na konferenci s člani skupin Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Evrope suverenih narodov (ESN) in Domoljubov za Evropo (PfE) v sredo zvečer v odgovoru na vprašanje STA zapisal Branko Grims. Ob tem je zavrnil izraz skrajna desnica, ki da je "žaljiv in nesmiseln". Po njegovih besedah je bilo temeljno sporočilo konference, ki je potekala sredi preteklega tedna v Bruslju, da so "pripravljeni sodelovati med seboj in s komerkoli, ki spoštuje temeljne, krščanske vrednote, torej vrednote evropske civilizacije."

Branko Grims FOTO: Bobo

"Samo s takim sodelovanjem je mogoče še rešiti Evropo, jo narediti spet varno in sprostiti njen razvojni potencial. To je zagotovo v interesu vseh dobromislečih Evropejcev in ne razumem, zakaj bi to naše osebno mnenje motilo kogarkoli ali bilo celo razlog za kakršnokoli sankcijo," so besede evroposlanca navedli v njegovi pisarni. Grims se je tako odzval na ponedeljkovo poročanje spletnega portal Euractiv, da v EPP zaradi njegove udeležbe na omenjeni konferenci razmišljajo o dodatnih sankcijah proti njemu in da bi ga lahko doletela celo izključitev iz politične skupine. Vodja EPP Manfred Weber je v torek glede tega dejal zgolj, da ravnanje slovenskega evroposlanca ni v skladu s smernicami njegove politične skupine. Dodal je, da skupina EPP ne podpira srečanja, ki se ga je udeležil Grims, in da gre za njegovo individualno ravnanje.