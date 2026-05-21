Slovenija

Grims ne vidi razloga za morebitne dodatne sankcije EPP

Strasbourg/Bruselj, 21. 05. 2026 11.15 pred 54 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA Ne.M.
V štabu SDS

Slovenski evroposlanec Branko Grims (EPP/SDS) v svoji udeležbi na konferenci s predstavniki skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta ne vidi razloga za uvedbo sankcij, o katerih naj bi razmišljala njegova politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP). Odločitev o morebitni uvedbi dodatnih sankcij naj bi EPP sprejela čez tri tedne.

"Sodelovanje v politiki, ko gre za obrambo temeljnih človeških in civilizacijskih vrednot, je najbolj normalna stvar v politiki, še posebej sodelovanje desnosredinskih in desnih strank," je o udeležbi na konferenci s člani skupin Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Evrope suverenih narodov (ESN) in Domoljubov za Evropo (PfE) v sredo zvečer v odgovoru na vprašanje STA zapisal Branko Grims. Ob tem je zavrnil izraz skrajna desnica, ki da je "žaljiv in nesmiseln".

Po njegovih besedah je bilo temeljno sporočilo konference, ki je potekala sredi preteklega tedna v Bruslju, da so "pripravljeni sodelovati med seboj in s komerkoli, ki spoštuje temeljne, krščanske vrednote, torej vrednote evropske civilizacije."

"Samo s takim sodelovanjem je mogoče še rešiti Evropo, jo narediti spet varno in sprostiti njen razvojni potencial. To je zagotovo v interesu vseh dobromislečih Evropejcev in ne razumem, zakaj bi to naše osebno mnenje motilo kogarkoli ali bilo celo razlog za kakršnokoli sankcijo," so besede evroposlanca navedli v njegovi pisarni.

Grims se je tako odzval na ponedeljkovo poročanje spletnega portal Euractiv, da v EPP zaradi njegove udeležbe na omenjeni konferenci razmišljajo o dodatnih sankcijah proti njemu in da bi ga lahko doletela celo izključitev iz politične skupine.

Vodja EPP Manfred Weber je v torek glede tega dejal zgolj, da ravnanje slovenskega evroposlanca ni v skladu s smernicami njegove politične skupine. Dodal je, da skupina EPP ne podpira srečanja, ki se ga je udeležil Grims, in da gre za njegovo individualno ravnanje.

Po prvotnih informacijah naj bi sicer skupina o tem, ali bodo proti evropskemu poslancu iz Slovenije uvedli dodatne sankcije oziroma kakšne bodo te, odločala še ta teden. Vendar pa so viri v EPP v sredo za STA navedli, da bo odločitev predvidoma sprejeta čez tri tedne.

Skupina EPP je določene sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji proti njemu uvedla že januarja.

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vrhovni poveljnik
21. 05. 2026 12.03
Ne bo dolgo trajali, da bodo v EPP ugotovili, da je DomoBranko le javni govorec Slovenske Domobranske Stranke, in bodo v celoti izključili to svojat. Janšizem ni samo sramota za naš narod, je bolezen za celotno človeštvo.
V.Sam
21. 05. 2026 12.01
Rabi očala in slušni aparat, obvezno izključiti njega in vse ki delujejo proti SLO.
Potouceni kramoh
21. 05. 2026 12.01
Brankej je obljubil da bo dokončal osnovno šolo in preučil bonton obnašanja.
dinamit
21. 05. 2026 11.51
Grims je tako in tako slep
Petur
21. 05. 2026 11.50
sedaj ga bo kakšen Thompson zamenjal...Srbe,Albance..imamo.zakaj nimamo tudi Hrvate v politiki..
Kardinal v Kristusu
21. 05. 2026 11.47
Von der Leyen si ne želi več Brankota v svojih vrstah? Ni važno, glavno da Janša ostaja v družbi EPP!
BBcc
21. 05. 2026 11.47
To še je le padalec.
Rock8
21. 05. 2026 11.46
Mi jih vidimo..
kopernivečmoj
21. 05. 2026 11.41
Take desni imate...
PIERREBRICE
21. 05. 2026 11.31
Grims, kazni se ne moreš izogniti. Upam lahko le, da bo mila.
