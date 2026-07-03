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Slovenija

Grims o očitkih EPP: To je raca. Delam toliko, kot vsi ostali skupaj krat dva

Bruselj, 03. 07. 2026 06.02 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Branko Grims na volilni konvenciji SDS

Redko viden politični udarec iz Bruslja. Slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz SDS naj bi Evropska ljudska stranka izključila iz svojih vrst. Očitki so ostri, očitajo mu pomanjkanje delovne etike, saj naj bi se v dveh letih od več kot stotih udeležil le dveh sestankov poslanske skupine EPP. Prav tako mu očitajo tudi nesodelovanje pri delu poslanske skupine, delovanje proti njenim vrednotam ter kontinuirano spodkopavanje lastne politične skupine.

Kaj se dogaja v ozadju in kako na očitke iz Bruslja odgovarja Branko Grims? Gostili smo ga v oddaji 24UR ZVEČER.

Na očitke, da se je v dveh letih udeležil le dveh od več kot sto sestankov poslanske skupine, pravi: "To je raca." Trdi, da se je udeležil mnogih sestankov, na nekaterih pa da je bil celo sam z Leno Düpont, koordinatorko odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), drugih poslancev iz EPP pa da ni bilo.

"Delam toliko kot vsi ostali skupaj krat dva. Srečate me lahko tudi ob 11. uri zvečer v Parlamentu, zato me poznajo vsi, še varnostniki in cel Evropski parlament," pravi, prepričan, da je v ozadju nekaj povsem drugega: "Njih moti vsebina, ravno to, da veliko delam. In predvsem to, da sem dosleden v obrambi vrednot, ki sem jih predstavil volivcem in ki so tudi vrednote SDS, ki ji pripadam."

Med slednjimi našteva nasprotovanje "LGBTIQ+ indoktrinaciji otrok", zahteve po prenehanju zelenega prehoda, razbremenitvi podjetnikov "birokratskih neumnosti", njegove težnje po znižanju davkov in zaščiti mej ipd. "Moti jih to, da zagovarjam pravni red in da nasprotujem širitvi pristojnosti EU," ocenjuje sam. Kot primer zadnjega navaja odločitev Evropskega sodišča glede madžarskega zakona o zaščiti otrok, da je ta v nasprotju z evropskimi vrednotami.

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"Ne le, da sodišče nima te pristojnosti, temveč je tudi precedens. To pomeni, da nobena država ne more zagotoviti vzgoje svojih otrok, ki ne bi bila pod vplivom levičarske indoktrinacije, se pravi LGBTIQ+ propagande," meni.

Grims je sicer podprl tudi pobudo radikalne desnice v Evropskem parlamentu, ko je ta vložila nezaupnico proti Evropski komisiji. Podpis je sicer kasneje umaknil, a namesto da bi glasoval proti nezaupnici, je bil na glasovanju odsoten. Maja letos se je udeležil tudi konference s predstavniki skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta v Bruslju. Podpiral je Orbána, da je skupaj s poslanci skrajno desne skupine soorganiziral prepovedan dogodek.

Ali je vse to dokaz, da je Grims preveč desen za Evropsko ljudsko stranko? Evroposlanec se s tem ne strinja, saj je prepričan, da v resnici zgolj zagovarja "zaščito otrok, zaščito žensk, varnost državljanov, gospodarsko uspešnost, zaščito meja in ohranitev evropskih narodov".

Celoten pogovor si oglejte v priloženem posnetku.

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