Grims o očitkih EPP: To je raca. Delam toliko, kot vsi ostali skupaj krat dva

Kaj se dogaja v ozadju in kako na očitke iz Bruslja odgovarja Branko Grims? Gostili smo ga v oddaji 24UR ZVEČER.

Na očitke, da se je v dveh letih udeležil le dveh od več kot sto sestankov poslanske skupine, pravi: "To je raca." Trdi, da se je udeležil mnogih sestankov, na nekaterih pa da je bil celo sam z Leno Düpont, koordinatorko odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), drugih poslancev iz EPP pa da ni bilo.

"Delam toliko kot vsi ostali skupaj krat dva. Srečate me lahko tudi ob 11. uri zvečer v Parlamentu, zato me poznajo vsi, še varnostniki in cel Evropski parlament," pravi, prepričan, da je v ozadju nekaj povsem drugega: "Njih moti vsebina, ravno to, da veliko delam. In predvsem to, da sem dosleden v obrambi vrednot, ki sem jih predstavil volivcem in ki so tudi vrednote SDS, ki ji pripadam."

Med slednjimi našteva nasprotovanje "LGBTIQ+ indoktrinaciji otrok", zahteve po prenehanju zelenega prehoda, razbremenitvi podjetnikov "birokratskih neumnosti", njegove težnje po znižanju davkov in zaščiti mej ipd. "Moti jih to, da zagovarjam pravni red in da nasprotujem širitvi pristojnosti EU," ocenjuje sam. Kot primer zadnjega navaja odločitev Evropskega sodišča glede madžarskega zakona o zaščiti otrok, da je ta v nasprotju z evropskimi vrednotami.