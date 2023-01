SDS: Vse izjave, podane po incidentu, so resnične in od njih ne odstopamo

"V Poslanski skupini SDS izražamo ostro nasprotovanje odločitvi Policije, ki je v zvezi s fizičnim napadom na našega kolega mag. Branka Grimsa , ugotovila, da 'pri napadu ni bilo fizičnega kontakta', zaradi česar je preiskavo suma storitve kaznivega dejanja zaključila, dogodek pa bo v nadaljevanju obravnavala kot prekršek," so zapisali in pripomnili, da način napada "nesporno jasno izraža naklep". "Zdravstvene posledice, vključno z atipično pljučnico zaradi okužbe ob napadu, pa so vse dokumentirane z zdravniškimi izvidi," so dodali.

Zatrdili so še, da so vse izjave poslanca SDS Grimsa in drugih poslancev SDS, ki so bile podane po incidentu, resnične in od njih ne odstopajo. "Grims je Policiji predložil tudi zdravniški izvid Ambulante za nujno medicinsko pomoč, ki kot verodostojen dokument dokazuje poškodbe, nastale zaradi napada. Dejstvo, da je Policija odločitev sprejela zgolj na podlagi pomanjkljivih posnetkov kamer, s katerimi se zlahka manipulira, je zato nedopustno in neprofesionalno," so odločeni. Po njihovem "trdnem prepričanju" odločitev Policije zato kaže na to, da se želi fizični napad na poslanca relativizirati izključno za to, ker prihaja iz vrst opozicije.

"V Poslanski skupini SDS se zavedamo, da je bila Policija zadnje mesece pod hudimi političnimi pritiski, ki jih je ob svojem odstopu razgalila ministrica Bobnarjeva. Žalosti nas, da so mnogi preslišali naše pobude, ki smo jih podali po incidentu, in sicer da je bil napad na poslanca vrh ledene gore množice posrednih in neposrednih pouličnih, medijsko podprtih pozivov k nasilju, ki smo jim priča že dve leti, zaradi česar bi morali vsi stopiti skupaj in začrtati odločne korake za zagotovitev tako varnosti poslancev kot varnosti zaposlenih v Državnem zboru RS," so sklenili.

Policija: Do fizičnega kontakta med napadalcem in žrtvijo ni prišlo

S PU Ljubljana so nam namreč potrdili, kar je že včeraj poročal portal N1, da so policisti z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin dogodka iz oktobra lani ugotovili, da do fizičnega kontakta med napadalcem in žrtvijo ni prišlo. Policisti so zato o zbranih obvestilih v obliki poročila obvestili pristojno državno tožilstvo. "Policisti pa še vedno iščejo neznano osebo iz objavljenih fotografij, saj dejanje vsebuje elemente prekrška in Policija v navedeni zadevi vodi prekrškovni postopek," so sporočili s PU Ljubljana.