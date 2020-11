Grims ovadil Kordiša

Branko Grims je zoper poslanca Levice Miho Kordiša vložil kazensko ovadbo zaradi izjav po zaprti seji odbora minuli teden, na kateri so govorili o varnosti na nasilnih protestih. Ker gre za tajne podatke obstaja sum kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja.

Pred novinarje je danes stopil poslanec SDS Branko Grims, predsednik Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je pojasnil, da obstaja sum, da je poslanec Levice, Miha Kordiš, storil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter izdaje tajnih podatkov. "Uradna oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov sporoči ali izroči tajne podatke ali mu kako drugače omogoči, da pride do njih ali zbira take podatke, se kaznuje z zaporom do treh let," je pojasnil in dodal, da je glede na vse navedeno tožilstvu predlagal, naj preveri in izvede vse postopke ter naj, na podlagi strokovne ocene tožilstva, sami ugotovijo ali so prisotne okoliščine še drugih kaznivih dejanj.

Spomnimo, da je po nasilnih protestih v Ljubljani Kordiš novinarjem povedal, da je iz javno dostopnih informacij mogoče sklepati, da so v policiji in političnem vrhu vedeli, kakšen protest se pripravlja, in bi stopnjevanje nasilja "na marsikateri točki lahko preprečili". Tega niso storili, pač pa so uporabili solzivec, gumijaste naboje in vodni top. Uporaba teh represivnih sredstev pa je po Kordiševi oceni očitno ustrezala političnemu vrhu oz. premierju Janezu Janši in njegovemu krogu. Po Kordiševih informacijah so bili pri omenjenih dogodkih prisotni "predstavniki podzemlja",z dogodkom pa so po besedah poslanca Levice povezane tudi "skupine skrajne desnice z zgodovinsko izpričanimi povezavami do stranke SDS".

icon-expand Protesti v Ljubljani-4 FOTO: Aljoša Kravanja