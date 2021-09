Predlagatelji novele bodo ob ponovnem glasovanju računali na Polnarja

Parlamentarna matematika sinoči ni bila na strani zakona, ki razburja slovensko javnost. Še pred glasovanjem je zato predsednik odbora Branko Grims prekinil sejo. "Ugotovili so, da nimajo dovolj glasov za potrditev tega skropucala," je sejo komentiral poslanec LMŠ Rudi Medved.

A še pred tem so se poslanci in gostje v večurni burni razpravi dotaknili takorekoč vseh podrobnosti in dilem zakona. Prvo jabolko spora - kaj sploh je žalitev in kaj ne? "Če minister gospod Vasko Simoniti v državnem zboru izjavi, da je vaša stranka trompetengold, potem to ni žalitev," meni državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler.

"Če nekdo mene ali pa mojo stranko okarakterizira, da sem trompetengold, potem se lahko znajdem v situaciji o kateri govori peta točka drugega člena, da s temi besedami škoduje ugledu posameznika," pa pravi poslanec SD Predrag Baković.