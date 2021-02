Zorčič: Očitki Grimsa uslužbenkam zakonodajno-pravne službe so neprimerni

Poslanci iz opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB so sejo sicer kmalu po začetku zapustili. Razlog – parlamentarna zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju jasno zapisala, da omenjeni odbor za obravnavo tega vprašanja sploh ni pristojen. Sejo je sicer po eni uri zapustil tudi Vesel, saj jo je razumel kot napad na neodvisnost Računskega sodišča.

Da so Grimsove besede in očitki zakonodajno-pravni službi, da svojega dela ne opravlja dobro, neprimerni, se je danes odzval predsednik DZ Igor Zorčič. "Zakonodajno-pravna služba je nevtralna služba. Velikokrat se zgodi, da se poslanke in poslanci različnih strank, tako koalicije kot opozicije, nanje sklicujejo, ko pa z mnenjem niso zadovoljni, jih kritizirajo." To se ni zgodilo prvič, osebni napadi na uslužbenke zakonodajno-pravne službe so se tudi v preteklosti že dogajali.

"Pozvati nameravam vse vodje parlamentarnih teles, vse poslanke in poslance, da se v bodoče vzdržijo podobnih komentarjev," še pravi Zorčič in dodaja, da takšne zahteve, kot naj bi bila posredovana, ni dobil.