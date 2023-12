Grimsova vila: KPK ni potrdila sumov, preiskovali bodo drugi organi

Predhodni preizkus v zadevi je KPK na podlagi medijskega poročanja uvedla novembra 2023. V prispevkih so mediji navajali, da je Grims lastnik vile na Bledu ter da je nepremičnino po nakupu v celoti prenovil in jo uporablja v turistične namene, poslovno dejavnost oddajanja nepremičnine pa da izvaja njegova žena, so povzeli v sporočilu.

V predhodnem preizkusu je komisija pregledala lastne in javne evidence, preverila medijske objave ter pridobila podatke Fursa in druge relevantne podatke. KPK je preverjal, ali je Grims izpolnil vse obveznosti po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije glede poročanja premoženjskega stanja in ali gre v konkretnem primeru za kakršnokoli nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Na podlagi vpogleda v lastne evidence je komisija ugotovila, da je Grims redno in pravočasno poročal o svojem premoženjskem stanju in na tem področju glede na razpoložljive podatke ni ugotovila kršitev.

Zaradi preverbe prijave podatkov iz naslova oddajanja premoženja v najem je KPK zadevo odstopila Fursu, zaradi uskladitve podatkov katastra nepremičnin z dejanskim stanjem pa Gursu.