Gripa v polnem razmahu, na Golniku že en smrtni primer

Na Kliniki Golnik so nam potrdili, da so nedavno imeli en primer bolnika, ki je umrl za posledicami gripe. Tam sicer že od 8. januarja velja popolna prepoved obiskov zaradi povečanega števila respiratornih okužb. Viktorija Tomič , vodja laboratorija za respiratorno mikrobiologijo na kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, je povedala, da so letos v primerjavi z lani obravnavali več bolnikov, ki so bili okuženi z virusom gripe. Bilo je tudi več takih, ki so zboleli za težjo obliko bolezni. Zabeležili so tudi en smrtni primer, povezan z gripo.

Zaradi naraščanja primerov gripe in gripi podobnim obolenjem so v naši največji bolnišnici Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana danes uvedli popolno prepoved obiskov, ki velja do preklica.

Popolna prepoved obiskov velja tudi na oddelku za pljučne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Že na začetku meseca so zaradi povečanega števila virusnih obolenj dihal in pojava gripe omejili obiske na vseh oddelkih UKC Maribor na eno zdravo osebo. Hkrati prosijo, da osebe s prehladnimi ali drugimi nalezljivimi boleznimi ne obiskujejo bolnišnice še vsaj 24 ur po prenehanju bolezenskih težav.

V bolnišnici Petra Držaja, kjer vsako leto odprejo poseben oddelek za epidemije, imajo zasedenih vseh 20 postelj, najhujši val pa še pričakujejo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) še zbirajo podatke o razsežnosti okužb z virusi gripe.

Zakaj je omejevanje obiskov nujno?

Če zbolimo, kažemo znake akutne okužbe dihal, smrkamo, imamo povišano telesno temperaturo in tudi, če imamo prebavne težave, je pomembno, da nikakor ne obiskujemo tistih, ki so posebej krhki, svetujejo na NIJZ. V to skupino sodijo tudi hospitalizirani bolniki v bolnišnicah, kamor lahko prenesemo virus. S tem ne ogrožamo samo bolnikov ampak tudi zaposlene. Če imamo akutno okužbo dihal, je pomembno, da ne hodimo tudi v tiste bolnišnice, ki obiskov sicer niso omejile, še poudarjajo na NIJZ.

Čas od okužbe do pojava bolezni, je kratka. Bolezenski simptomi in znaki gripe so vročina, nahod, mrazenje, izčrpanost, visoka temperatura, glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Pojavijo se 1-3 dni po okužbi. Razen kašlja, ki lahko traja več tednov, znaki po navadi izginejo v dveh do sedmih dneh. Največja kužnost je tik pred pojavom bolezni in nekaj dni po začetku gripe (3-5 dni).

V mesecih, ko je okužb dihal veliko, se izogibamo zaprtih prostorov in si večkrat skrbno umijemo roke, da ne zanesemo virusa influence in tudi drugih mikroorganizmov na dihala. Okužbo preprečimo z dobrimi higienskimi navadami – ne delimo osebnih predmetov kot so zobne krtačke, ne pijemo iz istega kozarca ali steklenice, ne uporabljamo istega jedilnega pribora ipd.