Zaradi gripe v slovenskih bolnišnicah letos umrlo več kot 160 ljudi

V slovenskih bolnišnicah je zaradi gripe ali v povezavi z njo umrlo že več kot 160 ljudi. V UKC Maribor so sicer pojasnili, da je bila glede na število obolelih letošnja sezona gripe in gripi podobnih obolenj podobna lanski. Zaznali so celo nekaj manj obolelih. Pri 27 bolnikih, ki so umrli, so dokazali tudi okužbo z virusom gripe. Kot so pojasnili, je gripa je sicer lahko neposredni vzrok smrti, pogosteje pa je posredni razlog, kar pomeni, da pri nekaterih bolnikih lahko samo posredno sklepajo, da je pripomogla ali povzročila neugoden izid.

Hujša kot prejšnja pa je bila tokratna sezona gripe v Prekmurju. Kot so sporočili iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, je samo v prvih treh mesecih letos umrlih, pri katerih je bila gripa glavna ali dodatna diagnoza, kar 30. Lani so imeli v murskosoboški bolnišnici 18 takih primerov, v letu 2017 pa 13. Gripa je letos nastopila prej in z večjo pojavnostjo, pojavlja se v hujši obliki in prizadene ne samo kronične bolnike, temveč tudi mlajše, so dodali.

Skupaj so v murskosoboški bolnišnici v letu 2017 zdravili 236 bolnikov z gripo, v letu 2018 jih je bilo 342, letos pa v prvih treh mesecih 369. V letu 2017 je bilo hospitaliziranih 162 bolnikov z gripo, leta 2018 jih je bilo 255, letos pa doslej že 288.

Lani novembra so sicer v murskosoboški bolnišnici uradno odprli prenovljene prostore v zgradbi stare porodnišnice, kjer v obdobjih gripe hospitalizirajo gripozne bolnike. Takšna enota za izolacijo omogoča ustreznejše reševanje problematike izolacij, so pojasnili.