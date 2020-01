PRENOS V ŽIVO: Gripa: bolnišnice do nadaljnjega omejujejo obiske

Število obiskov bolnikov z gripi podobnimi boleznimi v ambulantah primarnega zdravstva je naraslo, zlasti v starostnih skupinah do 14 let. Zaradi gripe in viroz prepovedujejo in omejujejo obiske po številnih bolnišnicah.

Zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami so zaradi varnosti pacientov in obiskovalcev v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana v četrtek, 23. januarja, omejili obiske.

Kot sporoča Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Ljubljana, to pomeni, da je na otroških oddelkih ob otroku mlajšem od 6 let lahko ves čas eden od staršev, ki pa mora biti zdrav. Na Pediatrični kliniki velja omejitev na eno zdravo odraslo osebo, ki pripelje otroka na ambulantni pregled ali sprejem v kliniko. V porodnišnici vključno z Enoto intenzivne terapije novorojencev je dovoljen samo obisk partnerja nosečnice oziroma porodnice. Na ostalih enotah intenzivne terapije velja režim obiskov kot do sedaj. Omejitve veljajo do preklica.

"Obiskovalce naprošamo, da se držijo navodil osebja o uporabi osebne zaščitne opreme (predvsem zaščitnih mask), kjer je to potrebno, in higiene rok," še poudarjajo.