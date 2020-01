Pri družinskih zdravnikih povečan obisk pacientov s simptomi gripe

V prvem tednu letošnjega leta so virus gripe dokazali v polovici vzorcev, odvzetih pri družinskih zdravnikih, in v 13 odstotkih vzorcev, odvzetih v bolnišnicah. V 84 odstotkih je šlo za gripo tipa A, respiratorni sincicijski virus so dokazali v osmih odstotkih testiranih vzorcev. Od drugih virusnih povzročiteljev okužb dihal je bilo največ rinovirusov in adenovirusov, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

NIJZ je letos razdelil več kot 60.000 odmerkov cepiva proti gripi več kot lani. K povečanem zanimanju za cepljenje je botrovalo tudi to, da so imele rizične skupine državljanov prvič pravico do brezplačnega cepljenja. Gre za starejše od 65 let, kronične bolnike, osebe z izrazito povečano telesno težo in nosečnice.

A so sprva te skupine ljudi brezplačno cepili le pri izbranih osebnih zdravnikih, medtem ko so morali pri drugih zdravnikih - na primer če njihov zdravnik ni izvajal cepljenja - in v ambulantah NIJZ plačati. Nato so spremenili pravilnik in omogočili, da se lahko brezplačno cepijo tudi pri vseh zdravnikih na primarni ravni, ki izpolnjujejo pogoje za cepljenje, ter na območnih enotah NIJZ.

A se je spet zapletlo, pri vračilu denarja tistim bolnikom, ki so se do spremembe pravilnika cepili samoplačniško, pa bi bili upravičeni do brezplačnega. Na NIJZ so pojasnili, da so prejeli 121 zahtevkov za povračilo stroškov za cepljenje proti gripi, a kot opozarjajo, pravne podlage za to nimajo in bi v primeru vračila denarja kršili zakonodajo.