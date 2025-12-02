Gripa na pohodu: v nekaterih šolah manjka petina otrok

Sezona gripe se je letos začela prej kot običajno, na pohodu pa so tudi druge respiratorne okužbe. V nekaterih šolah zaradi obolenj manjka kar petina otrok, na bolniški je tudi precej zaposlenih. To jesen se je proti gripi cepilo že več kot 140 tisoč ljudi, kar je precej več kot lani. Zaradi povečanega zanimanja ponekod že zmanjkuje cepiva. Dodatni odmerki naj bi bili na voljo v kratkem.