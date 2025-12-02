Svetli način
Slovenija

Gripa na pohodu: v nekaterih šolah manjka petina otrok

Maribor, 02. 12. 2025 20.35 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Jana Ujčič
Komentarji
10

Sezona gripe se je letos začela prej kot običajno, na pohodu pa so tudi druge respiratorne okužbe. V nekaterih šolah zaradi obolenj manjka kar petina otrok, na bolniški je tudi precej zaposlenih. To jesen se je proti gripi cepilo že več kot 140 tisoč ljudi, kar je precej več kot lani. Zaradi povečanega zanimanja ponekod že zmanjkuje cepiva. Dodatni odmerki naj bi bili na voljo v kratkem.

gripa šola sezona gripe
Anion6anion
02. 12. 2025 20.56
+1
Vsako leto se cepim proti gripi.pa sem še vedno živ. Za vse tiste anticelpilske privržence.
ODGOVORI
3 2
txoxnxy
02. 12. 2025 20.55
+3
Marsikje se je že začel ski opening pa starši izkoriščajo gripo za kak dodaten dan.
ODGOVORI
3 0
Veščec
02. 12. 2025 21.00
evo,bolniške na pohodu.a bodo inšpektorji kej kontroliral,pa to!!??
ODGOVORI
0 0
Slash
02. 12. 2025 20.52
+0
Če bi se velika večina cepila, do tega zagotovo ne bi prišlo !
ODGOVORI
3 3
Veščec
02. 12. 2025 20.50
+0
mene nebodo več nat-egn-il z nobenim cepivom več.hvala lepa nikoli več
ODGOVORI
2 2
Watcherman
02. 12. 2025 20.44
-2
Brihte beeeeeeee.Lp
ODGOVORI
4 6
Watcherman
02. 12. 2025 20.44
+0
To jesen se je proti gripi cepilo že več kot 140 tisoč ljudi, kar je precej več kot lani. Zaradi povečanega zanimanja ponekod že zmanjkuje cepiva. Dodatni odmerki naj bi bili na voljo v kratkem TOLIKO O TEM ZAKAJ SO CEPIVA IN ČEMU SO NAMENJENA.
ODGOVORI
4 4
Watcherman
02. 12. 2025 20.43
-2
Čakam na neumne komentarje,da je vse nateg in laž virusov pa,da ni po vaši logiki phahahahahahahahahahahahahahaha.Lp
ODGOVORI
2 4
Vera in Bog
02. 12. 2025 20.42
-3
Hm koliko manj prehlada je zaradi cepiva. So tudi kakšni stranski učinki 😜
ODGOVORI
1 4
Vera in Bog
02. 12. 2025 20.42
-2
S cepivom ali brez?
ODGOVORI
0 2
