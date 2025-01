Porast respiratornih okužb: omejitev obiskov in odprtje urgentnega oddelka

Da bi preprečili širjenje virusnih respiratornih okužb, predvsem gripe, so v UKC Ljubljana sprejeli preventivne ukrepe. Urgentni center Splošne bolnišnice Murska Sobota pa je te dni prezaseden zaradi porasta respiratornih okužb, med katerimi prevladujeta gripa in covid-19. Kot je povedal vodja urgentnega centra Darko Rajtman, je priliv bolnikov v zadnjih dneh višji za 30 odstotkov, zato so v bolnišnici odprli "dislociran oddelek urgence" s 15 posteljami.

Omejitve obiskov v UKC FOTO: Bobo icon-expand

IZ UKC Ljubljana so sporočili, da morajo vsi bolniki z znaki ali simptomi respiratorne okužbe v prostorih UKCL nositi zaščitno masko (če je nimajo, zaprosijo zanjo pri vratarju oziroma v ambulanti). Nošnja mask je priporočljiva tudi za ostale bolnike, ki se zadržujejo v prostorih UKCL, z namenom preprečevanja virusne respiratorne okužbe.

Ob prihodu v UKC Ljubljana v ambulante in na oddelke si je treba razkužiti roke. Na obisk v bolnišnico lahko prihajajo samo odrasli obiskovalci, ki so zdravi. Obiski otrok do 7. leta niso dovoljeni, razen z izrecnim dovoljenjem lečečega/ oddelčnega zdravnika. Obiski na oddelkih so dovoljeni za eno odraslo osebo naenkrat v času obiskov za 10–15 min. Vse izjeme morajo biti predhodno dogovorjene z oddelčnimi zdravniki. V porodnišnici in v enotah intenzivne terapije morajo obiskovalci upoštevati njihova navodila glede obiskov. V urgentnih ambulantah in enodnevnih bolnišnicah obiski oziroma spremljevalci niso dovoljeni zaradi trenutnih epidemioloških in prostorskih razmer.

Urgentni center soboške bolnišnice prezaseden, odprli dodatni urgentni oddelek "Spričo praznikov in pojava respiratornih okužb, med drugim tudi covida in gripe, se soočamo z bistveno povečanim številom obiskov. Danes je v opazovalnici, ki je sicer namenjena 12 osebam, kar 21 bolnikov, ki čakajo na sprejem," je v izjavi za medije pojasnil Rajtman. Gre za bolnike, ki že potrebujejo bolnišnično zdravljenje, a zanj trenutno ni prostih kapacitet, je dodal. Zaradi prezasedenosti urgentnega centra so v bolnišnici sprejeli več ukrepov. Odprli so omenjeni dislocirani oddelek s 15 posteljami, namenjen bolnikom z internimi, infektivnimi in pljučnimi obolenji. Poleg tega so bolnike že med koncem tedna začeli nameščati na kirurški in ginekološki oddelek ter okrepili posteljne kapacitete na internem oddelku. Rajtman je prepričan, da bodo s skupnimi močmi poskrbeli za vse bolnike, ki bodo pri njih poiskali pomoč. "Na nivoju bolnišnice smo šli v reševanje tega problema. Danes se odpira novi, dislocirani oddelek urgence, kjer bomo lahko dodatno nameščali bolnike. Kot vedno bomo poskrbeli za vse s skupnimi močmi znotraj hiše," je poudaril. Da bi zmanjšali širjenje okužb, so v bolnišnici tudi začasno prepovedali obiske. Ta ukrep, ki ga bodo po njegovih besedah sproti evalvirali in po potrebi prilagajali, je nujen za obvladovanje trenutnih razmer, je dejal. "Kljub temu so izjeme dovoljene, denimo v intenzivni enoti in porodniškem bloku, kjer so obiski možni po dogovoru z zdravnikom," je še povedal Rajtman.

"Toplo vreme in druženja med prazniki so pripomogli k širjenju okužb." FOTO: Shutterstock icon-expand

"Prišlo je do spleta več okoliščin – prazniki, zaprtje nekaterih ambulant in pojav respiratornih okužb. Toplo vreme in druženja med prazniki so pripomogli k širjenju okužb, tako da verjetno še nismo na vrhu tega vala," je ocenil. Poudaril je še, da respiratorne okužbe pogosto poslabšajo obstoječa kronična obolenja, pri čemer je covid-19 pogosto pridružena diagnoza. Rajtman je pozval prebivalce Pomurja, naj v primeru blažjih zdravstvenih težav poiščejo pomoč v zdravstvenih domovih, kjer lahko dobijo ustrezno obravnavo. Kljub trenutni krizi je izrazil zaupanje v sposobnost sistema, da obvlada razmere: "Pomirjam vse, da bo za vse bolnike poskrbljeno kot vedno doslej." Vrh vala okužb pričakujejo v prihodnjih tednih. Obiski omejeni tudi v UKC Maribor V Urgentnem kliničnem centru Maribor so na Kliniki za interno medicino obiske hospitaliziranih pacientov prepovedali. "Izjemoma se je iz pietetnih razlogov možno dogovoriti za kratek obisk z lečečim zdravnikom na oddelku," so zapisali na spletni strani. "Obiskovalce vljudno naprošamo, da svoje bližnje v UKC Maribor obiščete le, če ste zdravi, brez znakov in/ali simptomov okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, vročina, slabo počutje ipd.)."