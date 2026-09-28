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Slovenija

Gripa že trka na vrata: sezona cepljenja z začetkom 20. oktobra

Ljubljana, 28. 09. 2026 19.27 pred 27 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Barbara Bašić
Sezona gripe

Čeprav smo šele dobro zakorakali v jesen, je gripa že tu. Na sosednjem Hrvaškem je vse več primerov, z maturantskih izletov so gripo prinesli dijaki. Tudi pri nas imamo že nekaj primerov, vendar razmere po ocenah infektologov še obvladujejo. Vendar preventiva – to sta skrb za imunost in tudi cepljenje proti gripi – igra pomembno vlogo. Kdaj pa se bo začela sezona cepljenja?

Gripa se marsikomu med nami zdi še daleč. Vendar se posamezni primeri pojavljajo tudi pri nas, pojasnjuje infektologinja.

"V zadnjem obdobju smo začeli opažati primere pri ljudeh, ki nimajo pomembnega epidemiološkega podatka, ki niso potovali in tudi nihče od njihovih bližnjih ni bil na potovanju," pojasnjuje doc. dr. Mateja Logar z Infekcijske klinike.

Porast gripe se v Sloveniji običajno začne oktobra, vrh pa dosežemo januarja.

"Praviloma se začne s tipom A, tukaj imamo seveda različne podtipe. Ko se glavnina A konča, se pojavi še B, ki je praviloma manj hud za splošno populacijo," pravi Logarjeva.

In kako se na letošnjo gripo pripravljajo naključni mimoidoči?

"Tako kot vsako leto – nisem se cepila, malo čajčkov, malo C-vitaminov, pa je okej," pravi ena izmed njih.

"Treba je pa D-vitamin, za imunost skrbeti, se gibati, hoditi, biti aktiven in pozitiven," pravi drugi.

"Kaj bi se bal, če pride, pride," pravi tretja.

Letošnja sezona cepljenja proti gripi se bo začela 20. oktobra.

"Moramo pa upoštevati, da je pri nekom, ki je starejši, ima pridružene bolezni ali pa gre za osebe z imunskimi motnjami, popolnoma vseeno, za kakšen podtip gre. Pri njih praviloma poteka kot težje respiratorno obolenje, lahko tudi s poslabšanjem temeljnih bolezni," opozarja Logarjeva.

Tudi letos bo cepljenje proti gripi v Sloveniji brezplačno za vse prebivalce z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

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KOMENTARJI3

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Zalchi
28. 09. 2026 19.55
Še dobro, da ste napisali gripa in ne kr direkt koronavirus. Sicer pa ne eno ne drugo ni vredno, da bi se cepil
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0 0
Uporabnik1935308
28. 09. 2026 19.50
Pa dajte no, pa kje ste bedaki videli gripo pri 20 plus stopinjah. Idij....
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0 0
V SHESHELJ
28. 09. 2026 19.42
Nimate šans da se cepimo! 3x ko sem se cepil za gripo, 3x sem zbolel.
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