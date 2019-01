Sezona gripe je tu, obiske omejili tudi na UKC Maribor

Po ljubljanskem kliničnem centru in jeseniški bolnišnici so obiske zaradi pojava gripe in drugih virusnih obolenj omejili tudi v UKC Maribor. Tako je lahko pri pacientih zgolj ena zdrava odrasla oseba, obiske v porodnišnici pa priporočajo le možu oziroma partnerju in sorojencem, in sicer izključno v času obiskov. Vsi obiskovalci morajo biti zdravi.

"Obiskovalce naprošamo, da ob obisku v bolnišnici upoštevajo navodila zdravstvenih delavcev, dosledno upoštevajo omejitev obiskov in tako pripomorejo k preprečitvi širjenja virusnih obolenj med pacienti in zaposlenimi," so še dodali na UKC Maribor.

Kot omenjeno, so se za podoben korak že odločili na UKC Ljubljana in v Splošni bolnišnici Jesenice. "Dovoljen je obisk ene odrasle osebe pri pacientu ob upoštevanju higienskih ukrepov, to je umivanje in razkuževanje rok," so že med prazniki sporočili z ljubljanskega kliničnega centra in dodali prošnjo, naj na obiske v bolnišnico prihajajo le popolnoma zdravi.

Na Jesenicah pa na razlišnih oddelkih vejajo različne omejitve. Na internem in kirurškem oddelku ter oddelku za zdravstveno nego jeseniške bolnišnice so obiski v celoti prepovedani, na pediatričnem oddelku je dovoljena prisotnost enega zdravega starša ali skrbnika, na ginekološko-porodniškem oddelku pa je dovoljen obisk zdravega partnerja. Oddelek, kjer zdravijo obolele, je sicer v jeseniški bolnišnici več kot 100-odstotno zaseden.