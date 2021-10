Gripe pri nas še ni, a letošnja sezona bi lahko bila takšna kot pred epidemijo

Medtem ko so ponekod v Evropi že potrdili primere gripe, jih v Sloveniji še niso, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tatjana Mrvič z UKC Ljubljana ob tem poziva k cepljenju proti gripi. "Vemo, da bo letošnja sezona ravno takšna kot pred začetkom epidemije covida-19, če ne hujša," je opozorila.

Tatjana Mrvič, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, cepljenje proti gripi priporoča vsem, ki so starejši od pol leta. Posebej je cepljenje smiselno za tiste, pri katerih lahko bolezen poteka huje. To so otroci, mlajši od dveh let, starostniki in kronični bolniki. "Pri zdravih odraslih osebah ponavadi gripa mine kot prehladno obolenje, imamo pa resne zaplete pri popolnoma zdravih ljudeh srednje življenjske dobe, ki včasih potrebujejo tudi zdravljenje v bolnišnicah, intenzivno zdravljenje, lahko tudi umrejo," je pojasnila Mrvičeva.

icon-expand Ljudje se lahko cepijo proti gripi in proti covidu-19 sočasno, na isti dan. FOTO: iStock

Pri nosečnicah svetujejo cepljenje tako proti covidu-19 kot proti gripi, saj lahko gripa v nosečnosti škoduje tako nosečnici kot plodu. "Priporočljivo je v vseh obdobjih nosečnosti," je dodala.

Ljudje se lahko cepijo proti gripi in proti covidu-19 sočasno, na isti dan. Možni neželeni stranski učinki so podobni blagemu prebolevanju gripe, to je povišana temperatura, bolečina v mišicah, glavobol, kar pa izzveni v dnevu ali dveh. Običajen stranki učinek pa je zatrdlina in bolečina na mestu cepljenja. Zaščita pred gripo se vzpostavi v 14 dni po cepljenju, traja do pol leta Po besedah Mrvičeve je najbolje, da se posamezniki cepijo pred začetkom sezone, lahko pa tudi čez celotno zimo. Pri zdravi populaciji zaščita traja od štiri do pet mesecev, pri starejših tudi pol leta. Proti gripi cepijo tudi v UKC Ljubljana, cepljenje pa je namenjeno tako zaposlenim kot splošni populaciji. V prvih dneh cepljenja so tam cepili nekaj sto ljudi, večinoma so bili njihovi zaposleni. Večji naval na cepljenje pričakujejo v prihodnjem tednu in po praznikih, je dodala Mrvičeva.

icon-expand

Sicer pa UKC vidi podatek o tem, koliko zaposlenih so uspeli spodbuditi k odločitvi za cepljenje proti gripi, kot zgodbo o uspehu. V nekaj letih so uspeli precepljenost zaposlenih dvigniti z nekaj odstotkov na več kot 30, med zdravniki se cepi tudi več kot 70 odstotkov. "To je za slovenske razmere izredno veliko. Upamo, da bo tako tudi letos," je dejala Mrvičeva.

Lani brez gripe, po napovedi za letos bo tako huda kot pred epidemijo Opozarja namreč, da bo letošnja sezona gripe ravno tako huda kot pred začetkom epidemije covida-19, če ne še hujša. Na Hrvaškem je denimo že 140 potrjenih primerov gripe. V prejšnji sezoni v Sloveniji niso našteli niti enega primera gripe, tudi sicer je bil obseg kroženja virusnih okužb dihal bistveno manjši kot običajno. Vzrok je najverjetneje v splošnih omejitvenih ukrepih, ki so veljali v državi za preprečitev širjenja covida-19. To sezono utegne biti drugače. Pediatrični oddelki v bolnišnicah po državi so že kakšen mesec polni zaradi virusnih obolenj, zlasti zaradi respiratornega sincicijskega virusa (RSV). Po podatkih NIJZ RSV potrdijo pri petini analiziranih vzorcev.