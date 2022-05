Grmički sivke na Petrolovih bencinskih servisih hranijo urbane čebele

V dneh, ko sta odgovoren odnos do narave in čim večja samooskrba s hrano še posebej pomembna, je namreč prav, da se zavedamo pomembnosti teh drobnih bitij tudi za naš obstoj, pravijo v podjetju.

Vsak bencinski servis je na svoji zelenici ali v cvetličnih koritih, kjer se čebele pasejo že zdaj, poiskal še dodatni prostor za grmičke sivke. Ti so nezahtevni za skrb in hkrati odlična paša za čebele in čmrlje.

S čebelami za biotsko raznovrstnost skrbijo tudi v Petrolu. Zato so maja v Petrolu po več kot 300 bencinskih servisih razdelili 1.500 sadik medovite trajnice sivke in s tem poskrbeli za dodatno zalogo hrane za čebele, te tako pomembne opraševalce.

Obljuba Petrola je, da z energetsko tranzicijo ustvarja zeleno prihodnost ter pomembno prispeva k zaščiti okolja, v katerem živimo. Tudi, ko gre za že četrti Svetovni dan čebel, ki so ga na slovenski predlog razglasili Združeni narodi. Tematika letošnjega dneva čebel je namreč “Bee engaged: Build Back Better for Bees” in opozarja, kako je angažiranost vseh posameznikov, družbe in vseh držav pomembna za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev.

S čebelami do biotske raznovrstnosti – tudi na strehi poslovne stavbe

Medovite rastline pred prodajnimi mesti pa niso edini pristop Petrola k urbanemu čebelarjenju. So namreč tudi del projekta Čebelja pot v mestu Ljubljana, ki z najrazličnejšimi aktivnostmi skrbi za dobrobit čebel v mestu, ter podporniki projekta Urbano čebelarstvo, del katerega so že od leta 2018.