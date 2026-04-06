Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Grob ni prostor smrti, pač pa prostor upanja'

Ljubljana, 06. 04. 2026 19.29 pred 59 minutami 3 min branja 25

Avtor:
Svet na Kanalu A
Martin Golob

Pokličejo ga ob najlepših in najbolj žalostnih trenutkih v življenju. Prosijo ga, naj krsti otroka, poroči zaljubljenca, na pogrebih pospremi umrlega s tega sveta. Že zdavnaj se je odločil, da ne bo osamljeni duhovnik, umaknjen med štiri zidove svojega župnišča, pač pa bo naredil vse, da bo svojo vero širil med ljudi. Cerkve v njegovi župniji ob nedeljah pokajo po šivih, mladi navdušeno hodijo k verouku, farani ga ustavljajo na ulici.

Župnik Martin Golob je naredil izjemo in si na velikonočni ponedeljek vzel čas za gostovanje v Svetu na Kanalu A, kljub temu, da je, kot pravi, za praznike najraje doma. V preteklosti se je že večkrat izkazalo, da se vedno zgodi kaj, zaradi česar je dobro, da je kje blizu. "Lahko je kakšen bolnik, ljudje se tudi v teh dneh poslavljajo. Imam tri župnije, tako da je tudi kar nekaj logistike, da se z obredi in obiski vse pokrije. Moja prioriteta je vedno župnija – Grosuplje, Lipoglav, Polica – za zraven pa posnamem kakšen reel, napišem kakšno knjigo ali pa k vam pridem," se pošali.

Martin Golob v Svetovem studiu
FOTO: Luka Kotnik

Kot poudarja Golob, praznik, ni nekaj, kar pride in mine, pač pa nekaj, s čimer se napolniš in iz tega živiš. Velika noč je praznik zmage življenja nad smrtjo. "Grob ni več prostor smrti, ampak je prostor upanja. Trpljenje dobi smisel, ker vemo, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v večnosti. Vsem nam na tem svetu je trpljenje nekaj skupnega, vsak v čem trpi. Bog je šel v trpljenje, da nam pokaže, kako se križ nosi, kako se v križu tudi zmaguje," opisuje Golob in dodaja: "Za veliko noč bi morali biti ganjeni, kako nas ima bog rad, da je za nas vse to pretrpel, da bi mi lahko večno živeli. Dobesedno je dal svoje srce za naše življenje, da lahko mi živimo naprej. In to je velika stvar. To ostane tudi ko prazniki minejo. To veselje, s katerim živimo naprej."

Martin Golob: "Tudi sodoben človek hrepeni po tem, da bi bil dober, ljubljen in sprejet. To se ni spremenilo."
FOTO: Luka Kotnik

Z voditeljem Adijem Omerovićem sta govorila tudi o tem, zakaj se je odločil stopiti pred kamere, zakaj je postal aktiven na družbenih omrežjih in ali je imel zaradi medijske prepoznavnosti kakšne težave pri svojih naderejnih. Prepoznavnost uporablja kot orodje, s pomočjo katerega prinaša sporočilo o veri in skuša svoje vrednote razširiti tudi med nevernike.

Kot je povedal, je njegovo glavno sidrišče še danes družina, iz katere izhaja. Bil je živahen in radoveden otrok, vedno je imel polno energije. "Recimo sem dobil kolo in sem moral noreti z njim tako dolgo, dokler ga nisem obrabil. Pa za delo sem bil tudi dober. Zelo rad sem delal na kmetiji, zanimali so me traktorji. Vedno sem hotel biti močan, dober in priden kot ati," pripoveduje.

Junija lani je bil v duhovnika posvečen tudi njegov mlajši brat Matija, s katerim sta velika prijatelja in zaveznika. Kako si pomagata, o čem se največkrat pogovarjata? Pa tudi, kako najti smisel, če ga izgubiš, in ali je sam kdaj dvomil v človeštvo ali boga? Odgovori v pogovoru za oddajo Svet, ki mu lahko prisluhnete v videu.

velika noč velikonočni ponedeljek martin golob župnik

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Polde8
06. 04. 2026 20.26
Kakšnega upanja???
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
06. 04. 2026 20.16
Težko je biti prikriti gej,nima lahke tale Golob.
Odgovori
-3
2 5
macolagobec
06. 04. 2026 20.14
Danes lahko ljudje samo upajo, da jim nepridipravi ne bodo oskrunili družinskega groba. To pa je tisto pravo upanje, ja.
Odgovori
-1
1 2
macolagobec
06. 04. 2026 20.13
Pregovor pravi, da "Upanje" umre zadnje, pa vseeno umre. Vprašanje pa je, čigavo upanje je imel v mislih tale fajmošter.
Odgovori
+3
4 1
Dan D
06. 04. 2026 20.11
šc
Odgovori
+1
2 1
Mens sana
06. 04. 2026 20.10
........da je grob prostor upanja je vedno govoril moj že pokojni sokrajan, je bil pravnik po izobrazbi in ni bil veren, mislil je na dediče..................
Odgovori
+2
3 1
kunccix
06. 04. 2026 20.06
Grob prostor upanja? Opranoglavci
Odgovori
+3
4 1
Nightrider
06. 04. 2026 20.02
Zanimljivo je, da se nikomur ne mudi na tisti drugi svet, ko je pa tam tako super.
Odgovori
+1
4 3
mr.poper
06. 04. 2026 20.01
GROB NI PROSTOR SMRTI--- je prostor upanja ali pa odpustki so novo življenje .......žalostno in to leta 2026 .
Odgovori
+2
5 3
LeviTUMOR
06. 04. 2026 19.53
Golob??! Ni treba preveč ugibat katerega je ta volil.
Odgovori
-4
3 7
Dan D
06. 04. 2026 20.17
to niti ni problematicno. to pa, da je za tega, ki ga je volil agitiral s prižnice, pa je celo protizakonito. ker kolikor vem, je Slovenija sekularna drzava in RKC ali katerakoli druga cerkev nima nobene pravice vmešavanja v volitve. resnicno si zelim, da bi Slo uvedla crkveni davek. takrat se bo sele dejansko videlo, koliko je v resnici vernikov. lahko je s tujim k mahati po koprivah.hitro
Odgovori
+0
1 1
yss
06. 04. 2026 19.51
Neverjetno je, kako to" flancanje" deluje že 2 tisoč let..In če kdo vpraša, katera je najbogatejša država na Svetu, lahko mirno odgovorite Vatikan. Nihče jim ni niti do kolen po vseh gospodarskih kazalcih..
Odgovori
+2
8 6
Žmavc
06. 04. 2026 20.00
Zate je flancanje, ker slabo razumeš slovensko.
Odgovori
-1
3 4
Dan D
06. 04. 2026 20.18
in malverzacijah, pedofiliji itd.
Odgovori
+1
2 1
3320.
06. 04. 2026 19.46
Edini klerik ki bi mu z veseljem stisnil roko.
Odgovori
+1
5 4
Dan D
06. 04. 2026 20.20
domov si ga pel. sem bil na pogrebu, kjet je ta klerik mirno brskal po telefonu medtem ko se je objokana zena poslavljala od moza FUJ.
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
06. 04. 2026 19.44
Itak..haha
Odgovori
-1
1 2
Jožajoža
06. 04. 2026 19.44
Narcis
Odgovori
-7
4 11
Racional-ec
06. 04. 2026 19.44
A mi mal mesamo kdo je Bog in kdo Jezus?
Odgovori
-2
3 5
Slovenska pomlad
06. 04. 2026 19.42
Tale poba Golob ni ravno gladek.
Odgovori
+1
10 9
Mizainstol
06. 04. 2026 19.39
Bog ni za nas nic pretrpel, vsak svoj kriz nosi po svoji izbiri. In hvala bogu, nihce ne zivi vecno.
Odgovori
+0
5 5
nani19991
06. 04. 2026 19.38
potemtakem si je treba zeleti iti tja
Odgovori
+4
5 1
Dan D
06. 04. 2026 20.21
cim prej naj gre tja ves kler.
Odgovori
0 0
JOKS klub
06. 04. 2026 19.36
Kul.
Odgovori
+1
2 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615